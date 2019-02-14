賞夕陽、玩沙灘、逛海港市集 最新高雄景點「棧庫群」一次全開

部落客：吃心絕對

年假時間，因為怕人太多，所以也沒什麼出門，年假一過就趁這機會出來逛逛，從高雄展覽館坐輕軌到駁二大義站下車，然後再海巡署旁租公共腳踏車來最新的棧x庫逛逛。以前這一區超神秘的，基本上沒什麼機會去，只有之前參觀遊輪有進來過，這次高雄想開了，一次全部都開了，有棧肆庫、棧伍庫、棧陸庫、棧柒庫等等，就跟我來逛逛吧

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這次最大亮點是這個摩艾像！後來才聽說整點會吹泡泡跟冒煙，但畢竟是後來才知道的，所以當下沒有拍到。

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從高雄展覽館搭輕軌出發吧，今天是連假後一天，感覺人還滿多的，應該很多人多請一天假出來玩吧，一路上也聽到多國語言交雜，東南亞遊客、日韓遊客、香港遊客跟中國遊客。總之，騎著腳踏車來吧！先看到這個，還滿美的，雖然目前陸續施工中，但以後應該會很厲害！

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再過來竟然還有沙灘，看到已經有小朋友在玩了。

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接著來看到棧伍庫，這裡主要是市集，稍後還會介紹到各「庫」

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再騎過來看到ART ZZ在「棧柒庫」。

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騎到盡頭，這裡就是「高雄港埠旅運中心」，坐遊艇來高雄玩的外國人，就直接在這裡辦入境。而新的旅運中心，預計將在2019年12月底完工！旅運中心在輕軌也有站，到時候出境後，就可以坐輕軌到處趴趴走了，所以高雄環狀輕軌一定要趕快建好呀。甚至未來的捷運黃線也會有旅運中心站。

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棧陸庫是AVR科技探險館。

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摩艾也不是擺好看，後面可以看到其實是玩轉轉樂，100元試手氣吧！

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棧肆庫，目前是有高雄港的110年的影像展。

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騎的我好累，流了一身汗，所以單車擺著，就進來棧伍庫的市集逛逛。

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然後看到這間有賣小朋友的帽子、衣服好可愛哦，很有日式的風格。一問之下原來是台灣手作的，在地品牌一定要支持一下啦，所以買了頂帽子給女兒，可以雙面戴的，改天有空再拍給大家看。(Va粉絲團)，還有一系列的斗篷衣，但我覺得都是男生款的，但店員說其實沒差。

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然後又出來逛，這樹配海景，這大樹應該是移植過來的，樹葉也有拿掉，要等一陣子才會再長出來吧。然後覺得肚子有點餓餓，就來小紅麵店看看，有賣米粉、小腸豬血湯等等，吃台式下午茶配日落的概念。

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