騎馬、溜索、露營住一晚！ 5種「春節帶爸媽出遊」推薦 大玩冬季特殊體驗

春節帶爸媽去哪兒？以下5種爸媽也能輕鬆同行的冬季戶外特殊體驗，像是到小琉球搭乘半潛艇與海龜相見歡、或是帥氣騎著馬在蘭陽平原漫步、深入屏東海拔1,000公尺高的霧台部落體驗部落生活、到花蓮來場叢林探險體驗，或是帶爸媽去露營在深山住一晚；不妨趁著新春放連假，帶爸媽來場新生活。

●帶爸媽去騎馬、在蘭陽平原上漫步

馬術運動結合騎乘、駕馭、訓練馬翻越障礙等技術，體驗過程中可訓練平衡性、韻律感及柔軟度，是非常適合消耗熱量的活動；北部最大的宜蘭噶馬蘭馬術運動場，備有中華馬協A級馬術教練團隊，非常適合天氣好帶著爸媽一同前往，感受在蘭陽平原上騎馬漫步的特別體驗，運動場周圍更設有環狀落羽松步道，風景優美如畫，彷彿置身在國外。

參加宜蘭噶馬蘭馬術運動場騎馬體驗，由中華馬協A級馬術教練團隊提供最專業、安全、愉悅的馬術運動服務。圖／KLOOK提供 羅建怡

●參加霧台部落巡禮，帶著爸媽體驗部落文化

過年到哪總是人擠人，帶爸媽遠離都市人潮及塵囂，體驗不一樣文化風情，前往位在1,000公尺海拔高長期被濃霧籠罩著的屏東霧台部落，朝陽穿透霧氣形成的斑點印記，遠望如絕世美景；帶著爸媽走進部落一同親手DIY料理魯凱族的在地風味餐，穿梭於石板為底、陶壺為指引的岩板巷，欣賞民家與教堂的雕刻、磚牆彩繪，感受魯凱生活與傳承的魅力。

帶著爸媽走進屏東霧台部落一同親手DIY體驗料理魯凱族的在地風味餐。圖／KLOOK提供 羅建怡

●跟著專業教練的腳步，帶爸媽去樹頂溜索去

如果爸媽本來就偏好刺激的活動，不妨試試花蓮樹頂探險體驗。由專業教練帶領，走入亞熱帶森林，在林中體驗飛索，或化身為泰山站在樹梢上，欣賞鬱鬱葱葱的茂盛綠植，或者是山脈和平原的全景，跟著教練的腳步穿梭如迷宮般的神秘地景，感受半天的叢林探險體驗。

由專業教練帶領參加花蓮樹頂探索體驗，走入花蓮的森林裡，在林中體驗飛索。圖／KLOOK提供 羅建怡

●跟爸媽來去深山露營住一晚

全家一起到深山裡住一晚，體驗近年最流行的野外露營體驗，感受最不一樣的過年團聚，也是一種新鮮度假法。參加宜蘭南澳那山那谷泰雅圖騰帳空手露營體驗，帶著簡單行李就能出發，行程將由專人搭收所有設備；位在宜蘭縣南澳鄉最深山金洋村的那山那谷，就能在群山環抱中享受自然的擁抱，與家人度過難忘的野營時光，一旁還有那山那谷漂流體驗，年輕朋友們也可以體驗刺激的漂漂河。

帶爸媽全家人一起到宜蘭南澳那山那谷深山裡住一晚，體驗近年最流行的野外露營體驗。圖／KLOOK提供 羅建怡

●帶爸媽去小琉球避冬、跟海龜相見歡

從去年開始各式的水上活動就相當熱門，除了強度較高的潛水、划SUP立槳等，位於屏東的小琉球仍有許多適合全家一同參與的水上體驗，像是搭乘半潛艇玻璃船出海，在兩用式船體設計下層，透過強化玻璃飽覽小琉球得天獨厚的珊瑚礁美景，更有機會與海龜相見歡，或是到船的上層吹海風、欣賞沿岸風光，感受出海的清爽自在。