我在淡蘭古道 遇到10個驚喜

「遇見雞母嶺」、「坪感覺」、「一間屋背包客棧」、「古趣咖啡」…這些看似有點陌生的名詞，就是新北觀旅局在淡蘭古道路網上建置的貼心服務據點。

友善空間 品賞在地人文為深化遊客對淡蘭古道的認識，觀旅局合力與在地聚落共同分享淡蘭古道魅力，2018年至今，在沿線聚落發掘10處具備旅遊服務能量的友善空間，分別位於雙溪、貢寮、泰平、牡丹、柑腳、石碇、坪林等處，合作對象包括在地商家、文史工作者、小農、及返鄉青年等，並簽署合作意向書正式成立為淡蘭服務據點，除了提供遊客獲取資訊及休憩小歇的功能，有些據點甚至以自身在地特色發展出許多體驗活動，讓遊客品嚐在地人文。

遇見雞母嶺 體驗山村文化以「遇見雞母嶺」來說，這個昔日擁有200多甲水梯田的雞母嶺，是淡蘭古道重要聚落之一。由於蕭家兄弟不捨家鄉產業沒落，決定復育水梯田，並運用山裡既有自然資源，整理修復附近的古道及埤塘，期望淡蘭古道的旅人能從山裡體驗雞母嶺山村文化與人文風情，感受山林田野的古樸美麗，並成為休憩歇腳的好地方。

古趣咖啡屋 滿滿童年回憶走在淡蘭古道的沿線，在有點累又有點渴的時候，如果能喝上一杯香醇的咖啡絕對是人生的一大享受。位於牡丹車站前方的「古趣咖啡屋」，除了邀請旅客來此放鬆，喝上一口好咖啡，裡面更多有趣的玩物及老闆親筆繪製的藝術畫像，絕對可以勾起你滿滿的童年回憶。

貢寮街有機書店 古道最佳起點另外，位於貢寮街上的「貢寮街有機書店」是前往草嶺古道最佳的起點，不僅可以在入山前先閱讀登山相關書籍，增進對於山的認識，也提供了一個多元的文化聚落，滿足旅客文化旅行的需求，並可以讓旅人暫時歇歇腳。若是來到福隆街，也有作為嶐嶺古道及舊草嶺隧道福隆端休憩點的「一間屋背包客棧」，這裡不僅提供住宿休憩，也結合餐飲，使用各地友善農家親手摘種的季節食材，希望帶給旅客更多對於福隆的回味。

手路菜 端上注腳雙溪餐桌走進雙溪，想吃些「手路菜」可以在雙溪的「注腳雙溪」得到滿足，因對家鄉有著深厚情感的雙溪女兒簡淑慧，回到熟悉的土地，媒合雙溪有機小農、鄉土藝術家、良品店家，運用在地有機友善食材，開發好吃、好看、又好玩的「手路菜」風土餐桌。

柑腳驛站 圖 / 新北市政府觀光旅遊局 提供

青山綠野 環抱柑腳驛站在雙溪區外柑腳這個被喻為「山谷中的珍珠」的柑腳城，有一處「柑腳驛站」。主人王澤松大哥在退休後，嚮往田園生活，回到太太的家鄉柑腳，著手種菜養雞，並以自家烘焙出獨家配方「柑腳特調」，演繹這個被青山綠野所環繞著的身心紓壓好去處。除此之外，在雙溪區45號山腳下(泰平假日農夫市集)還有「阿丹姐無菜單料理」，被山林所環抱的泰平，擁有乾淨的水質、無污染的土地，市集裡販售的當季優質蔬菜全都是在地農民以友善農耕種植出的優良成果，主要作物有香菇、海芋、季節時蔬及瓜類作物等，其中段木香菇更是遠近馳名。善長料理的阿丹姐，依循四季節氣食材做出獨家的無菜單料理，熱情款款接待每一位前來的旅人，分享記憶中的家鄉味。

坪感覺 串連文創與自然來到淡蘭路網的南路，過去一直作為茶產業往來的通道，坪林區不僅是茶樹生長的最佳環境，更蘊藏著豐富的茶業文化。坪林街的「坪感覺」農創茶食空間，不僅可以品嚐運用在地蔬食製作的特色茶食料理，更有以料理、茶、選物展售、藝文展覽....等各種充滿農村能量的方式來分享坪林的美好，串連文創與自然，用推廣深度體驗的方式為地方創造新的價值。

襪娃精靈現身HA SOCK來到石碇，淡蘭古道的服務據點還包括「HA SOCK 襪子娃娃專賣店」，走走步道後還可以親手做一隻專屬於你的淡蘭襪娃精靈，同時逛逛石碇不見天老街，品嚐在地豆腐美食，感受過往風華。同樣在石碇的另一個服務據點「螢火蟲書屋」則是由年久的礦工老厝，重新改建而成，希望能藉由書屋的力量，帶動地方上的創生，並希望來此的旅客也能夠在書屋中找尋追逐夢想的勇氣，書屋旁的三才靈芝農場亦提供靈芝入菜的養身料理，還有靈芝美容薰臉體驗，讓遊客感受身心靈的放鬆。

來去淡蘭古道 剛剛好 野行若想感受這些淡蘭周邊聚落的魅力，可參加觀旅局推出的「淡蘭古道-剛剛好，野行」遊程，希望讓民眾在防疫期間選擇相對人潮較少的自然山林「步道多走，煩惱沒有」。

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