全台部落首創！日月潭讓檸檬馬告變成黑珍珠

2019-11-04 10:59 文／ 芒果青



圖／旋之恆管理顧問有限公司 提供 分享 facebook

日月潭國家風景區管理處近年來積極推動部落觀光永續，特別在原住民部落旅遊部分，為了呈現布農族人與土地間的緊密關係，讓族人在推動觀光過程中還能保有部落生活文化，日管處決定從生活中感官體驗切入，聚焦在「部落尋味」主題，以傳遞部落文化為宗旨，朝香味、風味及品味三大方向不斷精進，其中香味的轉變最令人感動。

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布農族人選擇生活中的掌上明珠「檸檬馬告」來嘗試，這半年多來族人們必須摘取山中最新鮮的馬吿到課堂，認真上課只是基本，每次調配比例都不能馬虎，與調香師學習反覆萃取，終於定出專屬部落的味道，研發出全台灣首創的部落香氛－「馬告定香劑」。要讓部落族人更慎重看待這件事，輔導團隊除了全程陪伴提供專業協助外，還特地將原料及成品送到檢驗中心，繁瑣的推動過程就是要讓部落族人們更慎重看待自己，對自己更有信心！

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雖然讓族人們忙碌了大半年，但大夥還是相當有熱情，今年推出的馬告定香劑只是第一步，明年他們還要再努力創造新產品，期許能夠推出日月潭 專屬香味，讓部落旅遊不在只是滿足旅人的味蕾，透過新產品的開發讓部落的生活文化，能透過空氣傳遞到旅人的身心，利用文化轉譯方式，替部落向世界說聲mi hu misang！

另外，藝術家范承宗先生選擇在日月潭伊達邵，做為「築巢計畫」地景藝術首站，今年主題-繡眼畫眉就是傳遞邵族文化與在地生態，過往族人以繡眼畫面的動態、鳴叫聲及飛行方向等判斷吉凶福禍，透過築巢形體的設計，讓遊客抵達伊達邵碼頭時有不同以往的休憩空間。今年特別選用FSC認證國產材-台灣杉，作為今年部落文化地景藝術的主要材料，落實日管處推動永續旅遊的決心。

今年日月潭有幸獲選Green Destinations Awards 2019 Top 100，日管處不斷提升配套措施，努力降低碳排放量與降低旅遊對環境的衝擊，期望您來搭乘大眾運輸抵達日月潭後能放慢腳步，盡情享受當前大自然所上演的劇碼，旅遊，除了放鬆身心外，它也是一種生活態度，期待一起來珍藏日月潭的美。（廣告）