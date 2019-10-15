來日月潭體驗低碳3D旅程 讓旅遊更有型

2019-10-15 17:45 文／ 旋之恆



全球綠色旅遊蔚為風潮，近年來日月潭國家風景區管理處努力朝永續發展方向推進，為了讓更多國際旅客看見日月潭，日管處年初積極邀請國際上實際推動永續旅遊的推手來台分享各國實踐情況，為了展現公部門推動永續發展的決心，日管處特地帶頭申請Green Destinations(GD)的永續旅遊目的地認證計畫，並獲2019全球百大綠色旅遊目的地的殊榮 Top 100 Awards的殊榮，日管處更派代表前往克羅埃西亞年會中分享日月潭低碳旅遊推動概念，讓歐美更多國家認識台灣。

圖/日管處 分享 facebook

談到日月潭綠色旅遊模式，相信許多遊客都不陌生，不知不覺中都已經投身綠色旅人行列中，包括搭乘高空纜車、電動船遊湖、環潭公車，騎乘電動車或是騎自行車悠揚於環湖自行車道中，特別是使用電子旅遊套票，這些都是日月潭低碳3D旅遊的一環。

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日月潭也是台灣重要的綠能—水力發電重鎮，「日月潭低碳3D水陸空旅遊網」不但讓遊客擁有全新的旅遊體驗，更揭櫫了綠能水力發電對低碳旅遊環境之貢獻，大大降低了旅遊過程中對環境的衝擊。除了構築低碳旅遊環境外，近年來日管處與轄區內原住民族取得共識，利用文化地景藝術創作、文創商品的開發，突顯日月潭自明性。這過程已不單純是地方旅遊推廣，對地方文化傳承更深具意義，也正是永續旅遊關注重點之一，透過具體行動的實踐，讓旅遊為地方增加更多美好能量。

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準備好了嗎？一起去日月潭實踐吧！