2019日月潭Come!Bikeday花火音樂嘉年華 隆重登場

2019-10-03 09:39 文／ 日月潭國家風景區管理處 提供



「2019日月潭Come!Bikeday花火音樂嘉年華」活動，配合觀光局「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，將於10月4日至11月17日盛大展開，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處於今(10/2)日記者會宣布今年活動主軸「花火熱情」、「音樂溫馨」、「國際接軌」，持續以「Come!Bikeday自行車」與「大型戶外花火音樂展演」作為系列活動雙核心亮點，並整合日月潭重要運動賽事包括馬拉松路跑、日月潭紅茶文化、婚禮及電動船夜航等產業文化系列嘉年華活動，活動期間並配合舉辦「12小時攝影比賽」、「戳戳樂活動」、「扭蛋萬花筒」、「日月潭新8景集章送好禮」等多項好康活動及專案優惠。豐富而多元的活動內容要讓大家不論是白天、夜晚，天天都有不一樣的體驗。

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日月潭花火音樂嘉年華系列活動邁入第12年，自10月4日開始舉辦8場亮點主題活動及其他系列相關週邊活動。本活動以融合台灣及日月潭在地特色，發展出以「藝術文化」及「運動休閒」內涵兼具的豐富主題活動。10月2日活動記者會並邀請九族文化村文化工作團隊，搶先露出活動精彩內容，演唱詮釋台灣原住民精神。

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今年系列活動花火音樂會方面，總計3場次各具風格特色的音樂展演。其中10月19日「台灣大哥大日月潭花火音樂會《享受不凡》」將由樂興之時管絃樂團以交響音樂結合臺灣大學合唱團表演，用音樂舞出新生命線。配合推動部落觀光，11月2日「『潭響原音』原住民音樂會」更以台灣原住民特色文化展演，提升原住民傳統表演藝術的能見度。11月9日則由NTSO臺灣青年交響樂團以雅俗共賞的演出方式，讓民眾徜徉在日月潭的湖光山色及悠揚樂音之中，為系列活動最後一場花火音樂會壓軸演出，帶領民眾於月光下的日月潭湖畔聆賞動人樂章，親近音樂藝術。

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在運動賽事方面，將於10月27日舉行的「2019環湖馬拉松」今年不僅成為國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)國際認證賽事，更為台灣首場列為AbbottWMM分齡世界冠軍賽指定賽事之一，成為第二屆2021亞培萬達分齡世界冠軍資格賽事。

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而臺灣自行車節六大主軸活動之一—日月潭Come!Bikeday將於11月3日由向山遊客中心出發，包括可愛逗趣的「兒童滑步車趣味賽」、漫遊日月潭自行車道10K「單車逍遙遊」以及可飽覽日月潭風光的30K「環潭挑戰遊」等經典路線，邀請民眾用自行車來享受精彩的日月潭自行車道美景；另外配合「2019小鎮漫遊年」今年更針對入選經典小鎮的集集小鎮，於10月6日舉辦「集鐵小鎮·瘋鐵馬」活動，包括小鎮漫遊與親子悠活兩條路線，邀請民眾搭乘最近很夯的台俄聯手集集彩繪山蕉列車到極具地方特色的南投集集與鐵道秘境車埕，進行深度南投單車之旅。

活動另有多場精彩週邊系列活動，包括10月4日以浪漫水陸空為特色的「2019日月潭婚禮」、11月16日至17日享受紅茶野餐音樂會及品茗賞藝嚐糕餅的「日月潭紅茶文化季」等。

2019日月潭Come!Bikeday花火音樂嘉年華，於10月4日至11月17日，邀您一同共襄盛舉！

詳情請上活動網站： https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival

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