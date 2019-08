「新北市貢寮國際海洋音樂祭」 超強卡司 激盪新震撼

一年一度、樂迷引頸期盼的2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」將於8月30日(周五)至9月1日 (周日),在貢寮福隆海水浴場連續三天搖滾開唱。

國內超強卡司包括重量級壓軸演出團體,頑童MJ116、三屆海洋大賞得主MATZKA&Di Hot、圖騰及BOXING組成的「原來如此」、吳青峰及麋先生、八三夭、老王樂隊、Tizzy Bac等知名表演團體,再加上來自日本、韓國、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞、瑞士等七組跨國際獨立樂團,及最終十強對決爭奪海洋獨立音樂大賞。

海祭三大舞台總共87組表演團,在這三天內將聯合狂熱搖滾演出,表演現場也將展出以音樂夢想為藍圖的天幕藝術裝置,讓樂迷們感受聽覺及視覺的雙重震撼。今年的貢寮國際海洋音樂祭現場共設置了「冒險台」、「自由台」及「漁船台」等三大舞台,讓樂迷們聽好又聽滿。

首先,鄰近海邊雄偉壯觀的「冒險台」,伴隨著五光十色的主舞台氣勢,將邀請到國內外炙手可熱的知名演出團體,包括壓軸的頑童MJ116、吳青峰以及麋先生、化學猴子、八三夭、夕陽武士、美秀集團、Mafana、老王樂隊、Tizzy Bac等,還有來自泰國的Big Ass、瑞士的Dreamshade、日本的妖之鬼狐等超夯表演團體演出。

主舞台另一個特別表演,便是邀請了三組曾獲得海洋音樂大賞的團體,包括第六屆圖騰,第十屆MATZKA&DI HOT及第12屆BOXING,組成「原來如此」樂團,以「原」代表原創及原住民原創音樂獨立精神,三大天團以二套鼓加上五把電吉他、一把木吉他、三把貝斯、15支麥克風同時上場,將創下海祭活動歷年來最多樂手同台上陣記錄,而最受矚目的最終十強對決的海洋獨立音樂大賞也會在「冒險台」進行,精彩可期。

除了主舞台的超強卡司陣容外,「自由台」將邀請到知名的台客電力公司與羅百吉,I Mean Us及來自新加坡.gif、日本Jyocho、韓國LiveYubin、日本Lite、馬來西亞Arvan等熱情演出,讓樂迷們可感到不同音樂激盪出的聽覺震撼。該區還有一項特別表演,莫過於8月31日由15位頂尖DJ群接力合作演出的超狂電音派對,這絕對是一場別具噱頭的音樂饗宴。

至於「漁船台」則提供小海祭三組優勝大專院校樂團及樂團新秀們表演,校園小海祭團體將首次在海祭現場對外登台表演,象徵著校園搖滾精神也在海祭萌芽。

「自由台」區除了國內外團體演出外,舞台設計更是一大亮點。以特殊的球型發光舞台,搭配由國際知名藝術大師兼活動藝術總監李明道Akibo、裝置藝術家-燚人設計楊禮瑋及英國Blaine Whiteley,三位大師聯手跨國設計象徵獨立原創音樂夢想的天幕藝術裝置,以追求音樂夢想為藍圖及理念,就像是一場華麗的冒險,讓參與海祭音樂盛典的民眾們,徜徉在美麗又炫目繽紛的天幕下,隨著音樂恣意搖擺。

今年海祭活動共收到146名音樂新秀報名,創作曲風更橫跨不同多元風格,海祭評審團選出30強在這三天大展身手,最後勝出十強進入8月30(周五)、31(周六)及9月1(周日)三天壓軸登場的貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」進行決賽,奪下獨立音樂創作者夢想的海洋旗。

入圍30強名單包括Chick en Chicks、Ka-silaw鹹豬肉樂團、mr.Why、Overtone、Purr、Siàu-lú Khah-lah(少女卡拉)、Umi、小老鷹樂團、永喬、白頻率White Frequency、老破麻Old Slut Distortion、行草樂團、你我U&I、夜空下的人、雨國、青原F.I.D.A.、既定印象、島嶼、吉爾夫、桑諾斯Somnus、消波塊樂團、破繭而出、問題總部、荷爾蒙少年HormoneBoys、魚條樂團、鹿角樂團、尋找尼歐Finding Neo、煙雨飄渺 Rain of Sorrow、遊樂 Amuse、謎路人Way of Puzzle等,其中,經過三場在淡水漁人舞台相當精彩的獨立音樂大賞初賽,最終獲得海祭決賽入場券的十強樂團包括 Amuse遊樂、Ka-Silaw鹹豬肉樂團、Overtone、老破麻Old Slut Distortion、行草樂團、青原、桑吉爾夫、問題總部、尋找尼歐Finding Neo、煙雨飄渺Rain of Sorrow。

貢寮海祭的「淡水漁人舞台-夏日原創音樂」(至8月25日)一系列音樂性活動持續進行中,包括當紅樂團茄子蛋、甜約翰、BOXING等共78組樂團聯合開唱,為終極上場的「貢寮國際海洋音樂祭決賽」拉開序幕。