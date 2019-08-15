青春山海線Route 2 Taiwan，視覺標誌公布，結合業者，用品牌保證品質，打造新價值

2019-08-15 12:24 記者吳志雲／ 新北報導



陸客自由行不來，國內旅遊市場急凍，新北市政府則加溫，首開縣市旅遊品牌化，公布「青春山海線」視覺標誌，主打「山海結合、低碳環保」的新北海岸線品牌，從淡水到三貂角，全長145公里的新北海岸線活動，未來都會以「青春山海線」，配合在地大型活動，結合旅宿、文創、伴手禮業者共同行銷。

同時，並針對活動內容，開發包括運動毛巾、手環、T恤等相關文創產品，歡迎在地青年返鄉創、就業，打造在地商機，並透過大眾運輸系統、自行車道、電動共享機（汽）車，以及人行步道等綠色運具連接，串連全程。

「青春山海線」主視覺由設計師廖小子操刀，並由呂瑋嘉主導製作文青風格的海岸線摺頁，聯手打造最Chill的潮流風格，而英文名稱則就地取材借台二線為名「Route 2 Taiwan」。

新北市觀旅局長張其強表示，品牌化只是第一步，希望透過這樣的新北品牌，結合市府各局處的專業，針對「青春山海線」的各項需要，活動、產品、甚至沿線的交通、生態環境，給予全方位的跨局處輔導，進而提昇品質，讓新北品牌，代表的就是品質保證，不只可以有效提昇價格，更創造新北海岸線的新價值。

狂派設計師廖小子掌視覺 台味美學再噴發

以「台味美學」獨樹一格的設計師廖小子（本名：廖俊裕）作品個人風格強烈，習慣混搭在地庶民元素，以往合作的對象，從天后蔡依林到雲門舞集。這次的主視覺，特別以棲息深澳地區的一級保育類野生猛禽「遊隼」為發想，運用線條構圖，將山、海、浪意象融入其中，也呼應「綠能」、「山海」及「chill」的品牌核心，並藉著魔幻強烈的色彩與線條，隱含台灣傳統宮廟的大紅與金黃，呈現既在地又國際的特色。

大數據、驚喜彩蛋及趣味梗圖 旅遊摺頁實用又搞怪

青春山海線的沿途摺頁，則凸顯「潮流、活力、幽默」的品牌個性，由曾獲多項國內外獎項肯定的呂瑋嘉設計編輯「青春厚七逃」摺頁，就是要大家「離線」，不管是景點、特色節日到美食、特產都以趣味橫生的手繪插畫製作，其中更有滿滿的彩蛋和令人莞爾的梗圖，等待挖掘。希望透過輕鬆有趣的方式，讓大家Chill out! Get a life.（放輕鬆，好好生活。）拋開城市與生活煩悶，來趟「通往山海的離線之旅」。

摺頁也以「遊客好用」為本，打破縣市藩籬，含括基隆市、瑞芳及貢寮，並和知名旅遊體驗平台KKday合作，結合大數據，設計推薦景點及遊程。另外，也特地規劃了路癡也能秒變專家的交通路線整合資訊圖；並基於環保理念，目前僅推出可供下載的線上瀏覽版本，未來如有需要，再提供限量紙本摺頁。

跟著旅遊達人「把直路走彎」的深度旅遊

新北市觀旅局並邀請專家達人，為遊客設計了不同以往的玩法，如知名背包客「藍白拖」推薦的「親子路線」，曾經多次參加貢寮海洋音樂祭的樂團「生命樹」建議的「放浪路線」等…，都是透過低碳移動，鼓勵民眾將以往單點來回的行程，轉換為「直路走彎，多看一下」的深度旅遊。同時，為配合品牌，觀光旅遊局特別在9月、10月加開「鐵道自行車+船遊秘境+十三層光雕」及「船遊秘境+十三層光雕」，共約1000份套票。若民眾有意搶先體驗青春山海線魅力，現在就加入臉書「青春山海線」或「新北旅客」粉絲團，掌握首發體驗團報名資訊以及第一手青春山海線旅遊情報。