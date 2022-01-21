超美味蔬菜料理／煎烤櫛瓜佐美乃滋鮪魚醬、薄切櫛瓜與干貝
櫛瓜好吃的祕訣，其實是油。
是南瓜的同類，但因含水多，口感比較接近茄子。和茄子一樣吸油，所以推薦使用稍多一些的油來料理。
「切成大塊煎烤，意外地美味多汁。搭配濃郁的美乃滋鮪魚醬，具有充分的飽足感。」
【煎烤櫛瓜佐美乃滋鮪魚醬】
● 1/3份含304大卡 鹽0.9克
● 材料（2～3人份）
櫛瓜 3條（約450克）
● 美乃滋鮪魚醬
鮪魚罐頭（70克裝） 2罐
洋蔥末 1/8顆份
美乃滋 3大匙
鹽 適量
橄欖油 2大匙
● 做法
1. 洋蔥撒上鹽2小撮放置約5分鐘，快速清洗後將水分確實擠乾。櫛瓜連蒂頭一起縱切成半。
2. 平底鍋加入橄欖油，以中火加熱，櫛瓜切口朝下擺放入鍋。煎烤約4分鐘至呈現焦色。翻面後蓋上鍋蓋，燜烤約3分鐘。
3. 整罐鮪魚連同湯汁一起倒入容器，加入洋蔥與美乃滋混合均勻，鹽適量調味。櫛瓜盛盤，放上美乃滋鮪魚醬。
先確實煎烤至呈現焦色，然後加以燜烤，櫛瓜肉會變得柔嫩易入口。
「只有快速汆燙過的櫛瓜與新鮮生干貝兩種食材。簡單卻豪華，非常適合做為款待貴賓的神祕料理。」
【薄切櫛瓜與干貝】
● 1人份含144大卡 鹽1.2克
● 材料（2人份）
櫛瓜 1條（約150克）
干貝（生魚片用） 5粒（約160克）
檸檬汁 1/4顆份
鹽 2小撮
粗粒黑胡椒 適量
橄欖油 1～2大匙
● 做法
1. 櫛瓜切除兩端，再切成圓薄片。干貝則將一粒的厚度片成三片。
2. 湯鍋倒入熱水煮沸，放入櫛瓜快速汆燙，確實瀝乾水分放涼。將櫛瓜與干貝教互疊放擺盤。撒上鹽、粗粒黑胡椒、檸檬汁，淋上橄欖油。
【以上摘文選自《四季蔬菜力》、作者：飛田和緒著、徐曉甄譯、圖文提供：朱雀文化出版社】
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