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超美味蔬菜料理／煎烤櫛瓜佐美乃滋鮪魚醬、薄切櫛瓜與干貝

朱雀文化 / 飛田和緒著、徐曉甄譯
煎烤櫛瓜佐美乃滋鮪魚醬。圖／朱雀文化　提供
煎烤櫛瓜佐美乃滋鮪魚醬。圖／朱雀文化　提供

櫛瓜好吃的祕訣，其實是油。

是南瓜的同類，但因含水多，口感比較接近茄子。和茄子一樣吸油，所以推薦使用稍多一些的油來料理。

「切成大塊煎烤，意外地美味多汁。搭配濃郁的美乃滋鮪魚醬，具有充分的飽足感。」

【煎烤櫛瓜佐美乃滋鮪魚醬】

● 1/3份含304大卡 鹽0.9克

● 材料（2～3人份）

櫛瓜 3條（約450克）

● 美乃滋鮪魚醬

鮪魚罐頭（70克裝） 2罐

洋蔥末 1/8顆份

美乃滋 3大匙

鹽 適量

橄欖油 2大匙

● 做法

1. 洋蔥撒上鹽2小撮放置約5分鐘，快速清洗後將水分確實擠乾。櫛瓜連蒂頭一起縱切成半。

2. 平底鍋加入橄欖油，以中火加熱，櫛瓜切口朝下擺放入鍋。煎烤約4分鐘至呈現焦色。翻面後蓋上鍋蓋，燜烤約3分鐘。

3. 整罐鮪魚連同湯汁一起倒入容器，加入洋蔥與美乃滋混合均勻，鹽適量調味。櫛瓜盛盤，放上美乃滋鮪魚醬。

先確實煎烤至呈現焦色，然後加以燜烤，櫛瓜肉會變得柔嫩易入口。

「只有快速汆燙過的櫛瓜與新鮮生干貝兩種食材。簡單卻豪華，非常適合做為款待貴賓的神祕料理。」

薄切櫛瓜與干貝。圖／朱雀文化　提供
薄切櫛瓜與干貝。圖／朱雀文化　提供

【薄切櫛瓜與干貝】

● 1人份含144大卡 鹽1.2克

● 材料（2人份）

櫛瓜 1條（約150克）

干貝（生魚片用） 5粒（約160克）

檸檬汁 1/4顆份

鹽 2小撮

粗粒黑胡椒 適量

橄欖油 1～2大匙

● 做法

1. 櫛瓜切除兩端，再切成圓薄片。干貝則將一粒的厚度片成三片。

2. 湯鍋倒入熱水煮沸，放入櫛瓜快速汆燙，確實瀝乾水分放涼。將櫛瓜與干貝教互疊放擺盤。撒上鹽、粗粒黑胡椒、檸檬汁，淋上橄欖油。

【以上摘文選自《四季蔬菜力》、作者：飛田和緒著、徐曉甄譯、圖文提供：朱雀文化出版社】

書名／《四季蔬菜力》、作者／飛田和緒著、徐曉甄譯、圖／朱雀文化　提供
書名／《四季蔬菜力》、作者／飛田和緒著、徐曉甄譯、圖／朱雀文化　提供

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