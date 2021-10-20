掛上招牌了！ 「一蘭拉麵台中店」預估年底前開幕 台中人準備開吃

拉麵控有好消息！來自日本的拉麵名店「一蘭拉麵」，原在4月宣布今年夏末秋初進軍台中，5月中因疫情爆發，台中店開幕則延後。有網友在19日發現秋紅谷旁邊的建築物，正在掛上一蘭特有的招牌「天然とんこつラーメン専門店」，證實業者已在籌備開幕中。

「一蘭拉麵」因主打「天然豚骨湯拉麵」深受台人喜愛，2017年進駐台灣後，僅在台北信義區開設兩家分店，原訂今年暑假首度跨出台北，選擇於台中開設台灣三號店，因疫情而受到影響。一蘭針對目前台中店進度表示，近期疫情有比較趨緩，所以台中店的開幕已陸續準備中，待準備完成就會公布開幕日期，在疫情穩定的前提下，則預計今年內會開幕。

圖／取自【爆廢公社二館】FB

一蘭籌備開幕的消息，由網友在「爆廢公社二館」貼出照片，有吊車正在秋紅谷附近棟建築物外施工，掛上紅底綠字的「天然とんこつラーメン専門店」橫招牌，正是一蘭拉麵的特有招牌，得知的台中網友馬上tag朋友準備開吃，更多人則說「以後吃一蘭不用跑到台北了」。

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