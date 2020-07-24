8月壽星看過來！ 千葉火鍋推「雞佛料理吃到飽」爸氣食材全台同步開吃

8月壽星看過來！鍋控一定要吃爆的「千葉火鍋」繼7月推出雞佛吃到飽活動後，反應熱烈。即日起至8月底一連推出三波主打活動，除了8月壽星 吃鍋最低5折、爸爸節三日推出雞佛特色料理、還加倍奉還使用3倍消費券滿千再送300元！

圖／千葉餐飲提供

繼7月份全台門市無限供應話題性食材「雞佛」，國人共吃掉超過3000公斤雞佛，考量國人喜歡吃補與對雞佛喜愛，千葉火鍋於父親節期間8/7-8/9，將推出一系列「主廚創意補身雞佛料理」，有醬燒雞佛、麻油煸雞佛、三杯雞佛、XO醬佐雞佛…等，每間千葉門市運用不同創意雞佛食材，將給全台爸爸不一樣驚喜。

此外，即日起至8/31，持3倍券原價消費「滿千送300元」折價券，同時更呼叫「8月壽星」，當月份壽星本人75折，持享味卡壽星本人更只要5折，無論是想要雞佛吃到爽、火鍋愛好者吃到飽，都可以準備揪團再吃一波啦！

圖／千葉餐飲提供

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1.呼叫8月壽星 吃鍋最低5折起

活動日期：8月1日-8月31日

活動內容：壽星至全台千葉用餐，壽星本人享75折優惠，持會員卡壽星本人享5折優惠。

註：新千葉火鍋-西門町店不適用

2.加倍奉還 3倍消費券滿千再送300元

活動日期：7月15日-8月31日

活動內容：消費滿千持1張3倍實體券消費 即送300元折價券(限下次原店消費使用)

註：新千葉火鍋-西門町店不適用

3.爸氣食足-最狂雞佛料理吃到飽

活動日期：8月7日-8月9日

活動內容：活動期間全台千葉火鍋亮點食材推出雞佛特色料理。

註：新千葉火鍋-西門町店不適用

圖／千葉餐飲提供

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