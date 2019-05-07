【吃貨攻略】澳門14家美食餐廳 從小吃、葡國菜到米其林 你能全吃完嗎？

2019-05-07 10:29 聯合線上 文／劉鎮



澳門從小吃到主廚料理各有特色，千萬別錯過！ 圖／喜鴻假期 提供 分享 facebook

身為一個專業吃貨，每天從清醒到就寢，中間只做兩件事－「不是正在吃美食，就是在前往吃美食的路上」，如果你的人生意義跟小編一樣就是要「吃遍天下美食」，那澳門絕對可以放肆燃燒你的吃貨魂。事不宜遲～快趁著春末夏初之際，跟閨蜜或阿娜答規劃一次「說走就走、說吃就吃」的澳門三天輕旅行吧！Go～

澳門飛台灣只需90分鐘，上機前千萬別吃太飽，這樣一下機就可馬上呈現「吃貨預備備」的狀態，開始大開吃戒一番！首先小編要介紹兩樣地道小吃，「葡式蛋撻」推薦《安德魯餅店》跟《瑪嘉烈蛋撻店》，葡撻的美味特點就在於酥脆外皮與濕嫩內餡形成強烈對比，表面焦糖更讓蛋撻香味加分，熱騰騰時一口咬下餡料還會滴下來，每次友人遊澳門小編都會央求帶一打回來，就算冷了也別有一番滋味。「水蟹粥」也是一個判斷你是專業吃貨還是業餘吃貨的標準，整隻水蟹跟粥底一起煲，煮出來的粥鮮美濃郁，滿滿蟹黃綿密滑順讓人一吃上癮，《誠昌飯店》、《六記粥麵》和《一哥美食》的水蟹粥都很值得一嚐唷！

蟹黃已經和粥融為一體的水蟹粥，綿密的口感讓人無法忘懷。 圖／喜鴻假期 提供 分享 facebook

葡式蛋撻名店各有擁護者，快到澳門一次品嚐所有蛋撻的好滋味！ 圖／喜鴻假期 提供 分享 facebook

來到澳門，怎能錯過主打正宗澳葡料理的《葡軒》呢？招牌菜有葡國小食拼盤、香蒜啤酒蝦、燒八爪魚、非洲雞、海鮮燴飯等，再配上一口桑格莉亞，濃濃昔日澳葡經典風味重現眼前，記得搭點葡軒秘制辣椒醬，才是真正澳葡獨特滋味。如果和遊伴對於「吃」這檔事總是意見紛歧，但又不想各走各的路，這時擁有《澳門百老匯酒店》的「百老匯美食餐券」或《澳門銀河酒店》的「銀河美食餐券」就是很好的方法，憑餐卷可至酒店美食街的指定餐廳進行兌換，世界各國美食應有盡有，分開點一起吃，大啖不同風味美食，也是一種不錯的吃貨攻略唷！

葡國肉腸燴什豆配白飯。 圖／喜鴻假期 提供 分享 facebook

葡式肉腸。 圖／喜鴻假期 提供 分享 facebook

如果想要悠哉地吃個早午餐、下午茶，或享受CP值超高的Buffet，那接下來這五家千萬要筆記下來！《澳門巴黎人酒店》的「Le Buffet餐廳」，以新鮮歐洲食材現場烹煮，裝潢充滿法國風情極為講究，旁邊就是巴黎人著名地標：巴黎鐵塔，望著鐵塔幻想自己身處巴黎，頗有浪漫滋味。《金沙酒店》的「888自助餐」是許多旅遊部落客推薦CP值很高的一家Buffet，供應拉斯維加斯式的經典自助餐，加入中、西、日、泰式料理，以及6種大江南北的風味美食，應有盡有。喜歡中式小點？可到《澳門大倉酒店》的「28樓宴會廳」，有許多精緻中式點心例如富貴金魚餃、黑金流沙包等，都令人吮指回味。下午茶時光則推薦《澳門美獅美高梅酒店》的「Janice Wong MGM」，是亞洲最佳甜點主廚黃慧嫻2018在澳門新開的甜點分店；還有《澳門萬豪酒店》的「The Lounge」，豐富的甜點、鹹點，搭配香檳或特調雞尾酒，絕對是一種令人久違的感動啊！

葡式咖哩炒蟹。 圖／喜鴻假期 提供 分享 facebook

葡式小食拼盤。 圖／喜鴻假期 提供 分享 facebook

除了一定會爆肚而歸之外，澳門有許多值得深遊的景點，例如大三巴牌坊、大炮台、龍環葡韻住宅式博物館等；還有澳門旅遊塔，塔樓高338米，推薦可以到60樓的360度旋轉餐廳用餐，除了享用豐盛的海鮮美食或下午茶套餐，還能邊俯瞰整個澳門喔。

澳門旅遊塔。 圖／喜鴻假期 提供 分享 facebook

大三巴牌坊。 圖／喜鴻假期 提供 分享 facebook

就用背後牽手照來澳門曬恩愛吧！ 圖／喜鴻假期 提供 分享 facebook

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