宵夜福音！ 非油炸、低熱量 韓國農心推出「低卡辛拉麵」 比紅色版熱量足足少了200大卡

2019-03-25 17:00 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



大眾非常熟悉的韓國農心「辛拉麵」，幾乎是宵夜美食的代名詞，最近韓國農心推出「低卡辛拉麵」引發一陣跟風潮，外包裝寫著「Non-frying」主打「非油炸、低熱量」的口號，相較比紅色一般版的熱量足足少了200大卡，這實在是讓宵夜美食愛好者大呼：是一大福音啊！

圖／IG：yu_food0.0 授權 分享 facebook

簡單麵條搭上香辣湯頭，再打上一顆蛋和加上起司片，這碗「辛拉麵」就是人間美味的一餐了。但畢竟是宵夜進食，加上一般版辛拉麵一包大約也有508大卡，長久下來還是會讓愛美、顧忌身型的女孩有所怯步。沒想到，日前韓國農心辛拉麵，竟推出了「低熱量、非油炸」的辛拉麵，這款被韓國網友稱為「健康版」辛拉麵，只有305大卡、3.6g脂肪，而且辣度也比一般版的辛拉麵來得較低，可以說是怕辣者的小小確幸。

嗜辣者對於這個辣度說不定就沒辦法滿足你，韓國農心怕低卡的口味大家會覺得太淡，因此很貼心地在每包泡麵都附上一包調味油供你酌量調整食用。網友「yu_food0.0」在IG上有完整地分析新版低卡辛拉麵的包裝特色和煮食過程，他也推薦這一款更清爽、更健康的泡麵！

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「低卡版辛拉麵」在韓國推出後已造成熱烈討論和跟風潮，IG社群可以看見韓國網友在打卡「#nonfrying」，目前台灣還未正式發售，但也能在韓國代購熱門商品中看見它的蹤影，可見比紅色正常版足足少了200大卡的誘惑，還是能讓人快樂地享受大吃特吃、沒有罪惡感的宵夜啦！

在 Instagram 查看這則貼文 👅숮다욧（@soot_diet）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 18 日 上午 5:17 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kady Fung（@kadyfung）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 24 日 上午 1:26 張貼

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