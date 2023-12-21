2024社群打卡焦點就是你！全球5大賞花旅遊行程推薦，最低只要5699元， 賞花快搶早鳥價！

世界遺產的宇治平等院，走入花開中的人文歷史。 圖／喜鴻假期提供

羨慕別人IG打卡滿滿美照，自己的生活卻了無新意嗎？面對2024嶄新開始，換你用粉嫩花海來成為社群焦點！幫你整理2024旅客最推的5大花海遊程，最早1月就可出發，想看櫻花、粉蝶、鬱金香，少女心的你絕對要收藏這一篇！

2024賞花旅遊行程推薦1：夢幻粉蝶關西

「大阪舞洲海濱公園」粉蝶花藍白相間，宛若美麗的蝴蝶飛舞。 圖／喜鴻假期提供

到日本除了賞櫻，越來越多人選擇到往關西古都賞藤，走入花開中的人文歷史，穿越到粉白和絳紫開出的風雅國度......

無論是到世界遺產的宇治平等院、奈良春日大社的萬葉植物園、舞洲海濱的粉蝶花季，都可看到滿園繽紛的垂穗舞蝶，以層層疊疊的紫、粉、白、藍垂掛於樹梢，粉嫩的鋪陳了春的氣息。

其中「大阪舞洲海濱公園」百萬株藍白相間的粉蝶花，藍白相間宛若成千成萬隻美麗的蝴蝶繽紛地飛舞，為大地染上優雅紫羅蘭色彩。

2024賞花旅遊行程推薦2：花現釜山．鎮海賞櫻

白色櫻花的天國「韓國鎮海」，處處都是賞櫻景點，花瓣飄落宛若春雪。 圖／喜鴻假期提供

韓劇裡常演，能抓住飄下的櫻花瓣就可以抓住愛情。在櫻花季時，白色櫻花的天國「韓國鎮海」幾乎都被櫻花覆蓋，處處都是賞櫻景點，花瓣飄落宛若春雪。

其中「余佐川」櫻花道與「慶和站」火車鐵道兩旁連綿不絕的櫻花樹，隨處可見點綴著漫天粉白王櫻花花瓣，如同電影場景一般，獲CNN推薦成為必訪景點。

2024賞花旅遊行程推薦3：花季漫遊荷比盧

世界最美的「庫肯霍夫花園」，就像童話世界裡的夢幻場景。 圖／喜鴻假期提供

如果假期夠多，絕不能錯過世界最美的「庫肯霍夫花園」，來進入童話世界裡，最多彩、最詩意的春天。「庫肯霍夫花園」是全球最大鬱金香花園，有多達800種鬱金香，萬紫千紅的花海吸引許多遊客朝聖，有世界最美的鬱金香花園美譽。

2024賞花旅遊行程推薦4：繽紛新加坡

「新加坡濱海灣花園」，拍照起來更有獨特之美！ 圖／喜鴻假期提供

世界最大的玻璃溫室「新加坡濱海灣花園」，被譽為花園愛好者和自然愛好者的天堂。它擁有不定時替換主題的巨大熱帶花園，拍照起來更有獨特之美！

2024賞花旅遊行程推薦5：武陵櫻花季

「武陵櫻花季」春正爛漫，少女心秒融化。 圖／喜鴻假期提供

沒辦法出國但又想賞花？其實幸福滋味近在咫尺，只要出發就可以擁有！武陵農場蘊藏種類繁多的植物相，春天賞花放眼望去更是一片花海，美不勝收。

「武陵櫻花季」春正爛漫，粉嫩桃紅與潔白帶來的浪漫，在國內也能漫步在櫻花之中，保證你少女心融化。

花開不等人！賞花要及時！把握一年一度早春欣賞花季的好時機，喜鴻假期精選五大賞花行程，現推出早鳥優惠省3千，2024讓你輕鬆用滿滿花海照片，成為社群上最亮焦點！

1. 夢幻粉蝶關西5日～日本環球影城、舞洲粉蝶花、紫藤瀑布~平等院、伏見稻荷大社、清水寺、南禪水路閣、奈良鹿公園、燒肉吃到飽[含稅]舞洲粉蝶花，4/16出發$35,500起：訂購網址2. 花現釜山．鎮海賞櫻5日～慶和火車站+余佐川羅曼橋賞櫻、私房賞櫻、彩色積木學園、天空膠囊列車、南浦洞逛街、花漾烤肉+長腳蟹吃到飽(含WIFI+轉接插頭/早晚)[含稅]粉白王櫻花，3/20出發$16,900起：訂購網址3. 花季漫遊》荷比盧10日~童話羊角村．雙遊船體驗．乳酪小鎮．庫肯霍夫花園．中世紀德哈爾古堡．阿道夫橋．神秘地下洞穴 ~聖彼得洞窟．Outlet購物趣[含稅簽]彩色鬱金香3/21出發，早鳥優惠省$3,000：訂購網址4. 繽紛新加坡5日~金沙娛樂城、露天雷射燈光水舞秀、環球影城主題樂園、濱海灣花園、夜間動物園(含遊園車)[含稅]繽紛熱帶花園，1/15出發$36,900起：訂購網址5. 【保證入園】夢幻明池。武陵櫻花季2日遊~明池森林、武陵櫻花、三星蔥體驗武陵櫻花季，2/14出發$5,699起：訂購網址