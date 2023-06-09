將戶外精神與環保理念融入生活 這夏綠遊世界

面對氣候變遷導致的極端氣候狀況，已成所有企業必須面對的共同課題。歐都納創立至今，不斷堅持「環保」的企業理念，展現企業責任的毅力，努力用具體行動朝淨零減碳的目標邁進。

歐都納持續推動大眾探索戶外，營造健康的休閒風氣，包含「玩登台灣小百岳」及「無痕山林」活動，受到越來越多的山友們喜愛，每年參與數更是持續創新高，邀請大家一同健行親山，希望每個人都能真實喜愛戶外，享受突破自我、創造與大自然互動的美好回憶，歐都納期望能成為每個人的專業戶外顧問，陪伴大家打造專屬於個人的自在戶外生活。

走出戶外親近山林，在旅途中探索不一樣的自己。 圖／歐都納 提供

零拋棄 MIT戶外紡織品循環圈為善盡企業環保責任，真正落實紡織業搖籃到搖籃的綠色循環，「歐都納歐淨行動-衣起淨零」計畫正式啟動，結合上中下游供應鏈廠商及回收站體系領導廠商南亞塑膠、大豐環保、紡織所等一同跨界合作，經過多年努力，成功推動「全台首創『零拋棄』MIT戶外紡織品循環圈示範體系」及第一件可全回收/循環/再利用服飾「ALL LOVE歐愛循環衣」全面上市，與一般的聚酯纖維T恤相較，一件循環衣相當於減少7.6棵樹1天的CO2吸碳量，衣起用行動支持戶外新時尚，為地球保護盡一份心力。

歐愛循環概念服，象徵歐都納長年用行動支持及守護環境的心。 圖／歐都納 提供

綠遊玩世界 年中慶GO一夏2023年出國熱度大增，旅遊除了準備舒適機能的輕便服飾外，也別忘了減塑減碳落實環保，自行準備盥洗備品或合適的隨身用品，年中連假旅遊購物潮，祭出6/1(四)~6/25(日)全面85折優惠，消費滿額送品牌好禮，加入會員再抽滿額現抵金，彈性機能服飾、戶外旅遊裝備在歐都納一站滿足!