楓迷台灣 金秋輕旅行

提到秋天美景大家必定先想到賞楓，最先會聯想到的是日韓的紅葉美景。但其實除了日韓外，臺灣的秋季「楓」景也完全不遜色哦！想賞楓其實可以不用特地飛出國，良友旅行為您規劃了幾種深度優質國內賞楓行程，您只要訂下時間，就可以輕鬆出發賞楓去！

良友旅行這個秋季規劃系列旅遊，另有搭配安排福斯/賓士頂級九人座專車及專業司機到府接送，搭配頂級住宿提供您尊榮旅遊服務，讓您可安心欣賞美景。

圖／良友旅行 提供

良友旅行今秋推薦旅遊行程有：

清境老英格蘭 合歡觀日出 奧萬大賞楓二日

奧萬大是台灣最知名的賞楓景點。滿山金黃的楓紅、壯觀的吊橋與野生動物環繞，是一座充滿魅力的森林。奧萬大海拔在1100~2600公尺之間，生態豐富，原生櫸木、青剛櫟，造有二葉松林景觀，有橿鳥、台灣藍鵲等120種鳥類棲息其中；5月起黑翅螢悄悄登場，台灣長臂金龜與為數不少的蝴蝶也很有看頭。賞楓步道上大片的原生楓香林，與遊客中心週遭的落羽松、青楓等，每逢秋季必將園區點綴得萬紫千紅，是奧萬大最熱鬧的季節，但春天櫻花的美其實也不遑多讓。而壯觀的「奧萬大吊橋」連接著美麗的松林區，長180公尺，高90公尺，可以眺望萬大南北溪交匯，也是拜訪奧萬大必遊的景點。

清境農場四季皆可賞遊，初春鶯飛草長，滿山遍野桃李爭妍，夏秋之際毛地黃和高山野花競相綻放，深秋楓紅延燒在山巔水涯，冬天遠山積雪，又是另一番景致，耐人尋味；面積約有760公頃、海拔約為1748公尺，坐擁在群山之間，視野廣闊，可欣賞奇萊山日出的奇景，遠眺合歡山積雪，山嵐雲霧飄渺，夕陽晚霞的繽紛萬變，夜晚仰望燦爛的銀河星空，因此清境農場有『霧上桃源』的美稱。

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本行程並安排入住全球頂級豪華酒店之一「清境老英格蘭莊園」。放眼全台很難有一個民宿可以比得上「老英格蘭」的古典與華麗，它是清境的傳奇，也是清境的新地標，有著歐洲百年老旅店才具備的典雅。說「老英格蘭」是民宿，任誰也難以認同，只因它的外觀，像極了英國的古堡。古老的鐘樓和都鐸式建築，觸眼所及的各式石雕藝術和傢俱精品，將「老英格蘭」建築群襯托得英國味十足，加上處於山間，讓人感覺彷如置身歐洲古堡旅館。

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雲的故鄉~武界• 楓葉故鄉~奧萬大二日遊

本行程主要走訪奧萬大和武界兩地。除了在奧萬大森林遊樂區欣賞滿山金黃的楓紅、壯觀的吊橋與野生動物環繞之外，也探訪武界部落秘境。

武界部落（法治村）是布農族卓社群的原住民社區，也是台灣布農族分布最北的一支。全村約一百餘戶，人口約8百人，多以務農為主，是個民風純樸的美麗部落。坐落在武界山和干卓萬山之間，並有濁水溪與栗栖溪穿流而過，形成山高谷深的峽谷地形。由於清晨都有雲海湧現，而被稱為《雲的故鄉》，加上未經人煙雜沓，猶如人間淨土。

遺忘的斯卡羅 走訪歷史古城三日

除了賞楓，跟著近期公視史詩劇《斯卡羅》探訪古城的行程也是您不可錯過的。由金獎導演曹瑞原執導，耗時3年籌備的公視史詩級巨作《斯卡羅》，自8月中旬首播後，在全台引發了熱烈迴響，更在Netflix台灣排行拿下第一名寶座。

《斯卡羅》以屏東縣發生的歷史故事為主軸，若想一睹《斯卡羅》歷史劇裡的保力村、柴城、社寮及統領埔，可到屏東車城龜山步道，雙斜張橋、紅白屋舍、雙心弧灣、四重溪、保力溪、恆春機場、海生館、射寮村...村落小鎮自然景觀全部映入眼簾，連里龍山下宛如幽浮造型的H會館悠然現身，位於恆春半島離墾丁約20幾分鐘的龜山步道，海拔雖僅72公尺，卻擁有五星米其林等級無敵視野，造訪墾丁焉能錯過龜山。

隨著公視史詩劇《斯卡羅》收視熱播，全台唯一一場「斯卡羅戲劇影像展」，目前正在屏東縣總圖書館4樓展出，精選劇照影像與戲服道具逾60件，邀請民眾感受鏡頭下「屏東的斯卡羅」的故事。整個展覽運用屏東總圖4樓屏東文學館特有的灰黑色牆面，融入具有時代感的場景，除了58張劇照，也展示演員溫貞菱飾演女主角蝶妹的戲服與配件；法比歐飾演美國領事李仙得將軍，片中找尋部落使用的製圖工具、地圖與探險家配件等等，讓人彷彿走進斯卡羅的拍片現場，與劇中人物一起經歷了那個時代。文化處表示，《斯卡羅》劇中全劇近9成在滿州、恆春、牡丹等地取景及拍攝，重現社寮、柴城、豬朥束、射麻裡及統領埔當時樣貌，更有許多屏東素人演員擔任要角，由在地人演在地的歷史，更有生命力，也更有爆發力，此次影像展在屏東總圖舉辦尤具意義，可更加了解屏東文化的多元性和台灣的歷史。在看過《斯卡羅》後踩點對這些文化歷史古城一定更有感覺。

這個秋天就讓良友陪您走一趟賞楓兼具文化探索之行吧！

景點照片部分取自官網

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