國旅持續發燒 良友旅行推出票券網路優惠價

因應國內旅遊熱潮大增，良友旅行推出精緻高端的旅遊行程、郵輪跳島遊，多元且豐富的旅遊模式提供國人選擇，近期更推出餐飲、住宿旅遊票券，針對喜愛自由行的民眾，多種票券網路優惠價下殺3折起，讓大家旅遊中多了五花八門不同的選擇，一票在手，輕鬆玩台灣。

圖／良友旅行社 提供

良友旅行合作上百間餐飲、住宿業者 多種票券隨你選

集結全台各地從北到南上百間餐廳、飯店、民宿，想吃頂級和牛燒肉、麻辣鍋物、入住優質奢華飯店，豐富的食宿通通有，透過線上訂票，免出門，輕鬆下單搞定旅遊中所需要的行程，快速簡易的訂購流程，讓民眾使用起來更方便，票券還能宅配到府。

每每旅遊出門前不外乎就是訂車票、住宿、餐廳，提前為旅遊做規劃，不僅減少時間，良友與多間餐飲、住宿業者配合，推出線上優惠價，更讓民眾省下不少荷包。原價破千元的雙人港式蒸鮮鍋只要799、入住加贈2客早、晚餐或海洋公園門票，票券有效使用期限可長達ㄧ年，別忘了提早預約，規劃美好假期。

針對人數貼心推出不同票券內容，從個人經典套餐到多人歡樂聚餐，想單獨一人吃飯時，不用呼朋引伴揪團吃飯才能享優惠，住宿方面也有單人床位，ㄧ個人的時候也能盡情享受個人時光。精選整理票券內容：

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Ben和牛館 頂級和牛套餐單人和牛套餐不到千元，不用高花費也能享用極上日本和牛A5，口感綿密細緻、油花均勻分布，採用法式新穎烹調技術，以不斷創新的鐵板料理，品嘗別出心裁的美味。

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苗栗日出溫泉渡假飯店周圍群山環繞，隱身在山間的溫泉飯店，有著峇里的南洋熱情，泡著滋潤的碳酸溫泉遠眺山城美景，隨後享用飯店原住民道地美食特色餐，深度體驗泰安風情，讓旅程有不一樣的感受。

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花蓮遠雄悅來大飯店浪漫維多利亞式的華麗設計，奢華又典雅，有一種歐洲小旅行的氛圍。在飯店內挑高的海景視野或是戶外觀海泳池，一邊聆聽海浪濤聲、迎接太平洋晨曦日出，領略生活之美。

良友旅行目前推出餐飲、住宿票券需求，在旅遊中不僅要吃得精緻美味又實惠，住得舒適享受寧靜悠閒，也透過食宿了解在地文化特色，之後將陸續推出溫泉泡湯、樂園票券，滿足國人更多旅遊需求。

良友旅遊票券訂購網址： https://bit.ly/34RaavW