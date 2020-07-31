加99元住超狂「連通房」！ 台北老爺大酒店「安心999」住房兩晚、千元旅遊補助免申請再拿一次

1,000元安心旅遊補助都用了嗎？現在入住這家飯店可享住房兩晚、每人999元安心優惠！同步推出加99元就能變成超狂「連通房」的好康，讓4人一起入住開派對啦；還有壽星入住生日補助，最多1,000元房價減免，等於免申請就能再爽拿一次安心旅遊補助，超狂優惠齊發，手刀預定起來吧！

台北老爺推出「安心999」住房兩晚(兩人成行)，享專案特惠價3,998元，再搭配雙人安心旅遊補助減免共2,000元，等於每人只要999元起，就可連續享用兩晚五星台北老爺尊榮服務。

台北老爺-尊爵客房。圖／台北老爺提供

另有「三人同行入住尊爵客房」住房新優惠，只要3,633元起，加99元還能馬上變成超狂「連通房」，可讓4人入住空間更大！還能加購原價每人620元的早餐4折好康優惠，3人早餐只要1,000元、4人早餐1,200元，一口氣讓吃到飽餐檯直接現省超過1,500元啦。

住星級飯店，搭配專案可以省更多。圖／台北老爺提供

再推「一泊二食雙人輕旅行」好康專案，入住台北老爺尊爵客房4,888元或景隅套房5,888元，2種房型都送3,000元餐飲抵用券，兩人成行，即可悠閒品嚐豐盛自助早餐及飯店內美饌。入住景隅套房再加送2張雙層觀光巴士券，同步加碼壽星入住優惠生日補助，最多1,000元房價減免，等於免申請就能再次爽拿安心旅遊補助，還送你生日蛋糕免費吃！

需注意的是，台北老爺大酒店以上優惠同步需於8月31日前入住，僅限"電話訂房"，線上訂房恕不適用喔。

台北老爺大酒店

地址：台北市中山區中山北路二段37-1號

電話：02-2542-3266

台北老爺咖啡廳。圖／台北老爺提供

延伸閱讀：

．全台首創「侏羅紀公園」溫泉飯店！限時推出一泊二食，還有超過20種全擬真恐龍任你拍

．草原＋山海廣闊美景相伴！全台唯一「泡泡球餐廳」在花蓮，台版紐西蘭全新透明泡泡屋