國旅新時代！ 郵輪跳島、離島深度之旅 良友旅行安心出遊新選擇

圖／良友旅行社 提供

今年在新冠肺炎疫情影響下，向來喜歡旅遊的國人沉靜了上半年，終於在台灣新冠肺炎疫情情勢趨緩緩解封後，國人紛紛迫不及待想出遊。因應疫情影響，良友旅行在後疫情時代，也規劃提供各種新的旅遊型態，像是郵輪跳島行、或搭機到台灣各離島觀光，讓國人可以享有出國度假的感覺、又能兼顧防疫守則安心出遊，因而深受國人歡迎。

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國際郵輪「星夢郵輪 探索夢號」台灣郵輪跳島航程

國際郵輪「星夢郵輪探索夢號」於7月26日展開為期四日的跳島之旅，這是國際級郵輪首度規畫國內跳島航程，也是今年疫情下，亞洲首艘啟航的國際郵輪。首航4天3夜的航程將到訪澎湖及馬祖兩大台灣離島景點，適逢澎湖國際海上花火節，旅客更可於郵輪上專享零阻隔景觀，欣賞漫天花火的美景。之後將展開7月到10月為期四個月由台灣基隆出發的【郵輪跳島遊】航線，預計到訪澎湖、馬祖和金門等特色離島景點及花蓮。

星夢郵輪作為全球首間復航的國際郵輪公司，首重郵輪旅遊安全健康，聯同中央流行疫情指揮中心進行大規模的郵輪防疫演習，嚴格把控旅客和船員的安全健康以達到開心出遊、安心旅遊的目標。這也是經指揮中心認可、可安心搭乘的行程。

金門莒光樓。 圖／良友旅行社 提供

澎湖 雙心石滬。 圖／良友旅行社 提供

離島深度旅行 搭機旅遊 國內旅遊也可以像出國度假

除了【郵輪跳島遊】，向來深受國人喜愛的澎湖、金門、馬祖、花東…等地區，因為搭飛機玩離島同時營造種偽出國的感覺，也是近期深受國人喜愛。

良友旅行也針對台灣幾個離島規劃深度探訪之旅：

金門：

保留現今最完整的古厝聚落，在燕尾巷內遊走，可見台灣本島已不復見的特色建築，也穿梭在戰地金門時光歲月、一窺金門古樸樣貌。

澎湖：

因擁有特殊玄武岩地質，形成與其他地區不同狹長的海蝕地形。而澎湖獨有的藍天、白雲、沙灘、絕美海景更讓人彷若置身海外熱帶島嶼的感覺。

馬祖：

擁有豐富的海產資源可與大自然親密接觸。晚上因極少光害可觀看璀燦星空以外，便不可錯過踩星沙與追尋藍眼淚的行程。一起踩在透著藍光的沙地上，就像踩在銀河漫步的浪漫。

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今年夏天讓良友旅行為您規劃各種台灣跳島遊，不論是搭郵輪或搭飛機、一起玩離島偽出國。跟著良友在台灣安心出遊。轉換心情，逃離一成不變的生活，好好享受這個夏日的美好陽光!

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