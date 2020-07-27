國旅新時代！ 郵輪跳島、離島深度之旅 良友旅行安心出遊新選擇
今年在新冠肺炎疫情影響下，向來喜歡旅遊的國人沉靜了上半年，終於在台灣新冠肺炎疫情情勢趨緩緩解封後，國人紛紛迫不及待想出遊。因應疫情影響，良友旅行在後疫情時代，也規劃提供各種新的旅遊型態，像是郵輪跳島行、或搭機到台灣各離島觀光，讓國人可以享有出國度假的感覺、又能兼顧防疫守則安心出遊，因而深受國人歡迎。
國際郵輪「星夢郵輪 探索夢號」台灣郵輪跳島航程
國際郵輪「星夢郵輪探索夢號」於7月26日展開為期四日的跳島之旅，這是國際級郵輪首度規畫國內跳島航程，也是今年疫情下，亞洲首艘啟航的國際郵輪。首航4天3夜的航程將到訪澎湖及馬祖兩大台灣離島景點，適逢澎湖國際海上花火節，旅客更可於郵輪上專享零阻隔景觀，欣賞漫天花火的美景。之後將展開7月到10月為期四個月由台灣基隆出發的【郵輪跳島遊】航線，預計到訪澎湖、馬祖和金門等特色離島景點及花蓮。
星夢郵輪作為全球首間復航的國際郵輪公司，首重郵輪旅遊安全健康，聯同中央流行疫情指揮中心進行大規模的郵輪防疫演習，嚴格把控旅客和船員的安全健康以達到開心出遊、安心旅遊的目標。這也是經指揮中心認可、可安心搭乘的行程。
離島深度旅行 搭機旅遊 國內旅遊也可以像出國度假
除了【郵輪跳島遊】，向來深受國人喜愛的澎湖、金門、馬祖、花東…等地區，因為搭飛機玩離島同時營造種偽出國的感覺，也是近期深受國人喜愛。
良友旅行也針對台灣幾個離島規劃深度探訪之旅：
金門：
保留現今最完整的古厝聚落，在燕尾巷內遊走，可見台灣本島已不復見的特色建築，也穿梭在戰地金門時光歲月、一窺金門古樸樣貌。
澎湖：
因擁有特殊玄武岩地質，形成與其他地區不同狹長的海蝕地形。而澎湖獨有的藍天、白雲、沙灘、絕美海景更讓人彷若置身海外熱帶島嶼的感覺。
馬祖：
擁有豐富的海產資源可與大自然親密接觸。晚上因極少光害可觀看璀燦星空以外，便不可錯過踩星沙與追尋藍眼淚的行程。一起踩在透著藍光的沙地上，就像踩在銀河漫步的浪漫。
今年夏天讓良友旅行為您規劃各種台灣跳島遊，不論是搭郵輪或搭飛機、一起玩離島偽出國。跟著良友在台灣安心出遊。轉換心情，逃離一成不變的生活，好好享受這個夏日的美好陽光!
更多星夢郵輪探索夢號郵輪跳島遊航程 https://bit.ly/2CH1kp6
更多良友國內旅遊行程 https://bit.ly/2OXFMqL
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言