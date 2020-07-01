明池水劇場《聽海之心》7/17～19撼動演出

力麗觀光將於7/17(周五)至7/19(周日)在力麗馬告生態園區「明池水劇場」，重現優人神鼓經典劇目《聽海之心》。力麗觀光董事長蔡宗易與優人神鼓創辦人暨藝術總監劉若瑀老師，有感於疫情影響全球，人心紛擾甚鉅，並在台灣疫情減緩之際配合政府指令活動解封後，將優人神鼓經典劇目《聽海之心》再次登上海拔一千多公尺的明池水劇場，以「藝術、生命、教育」為主軸，是「一場與大自然合一的祈福儀式」演出，邀請民眾親臨感受一場療癒身心靈、撼動感官的體驗，相關演出資訊，可至兩廳院售票系統查詢、購票。( 相關訊息連結 https://reurl.cc/yZNK3q )

此次演出經典作品《聽海之心》，述說著一段「水的生命」，鼓者以互動的方式融入明池之水，段落之間的各種節奏與力道變換的鼓聲鑼音下，呈現水不同的狀態，更象徵著生命中所經歷各種樣貌；作品曾受法國《世界日報》評為「法國亞維儂藝術節最佳節目」，2000年再度獲法國里昂舞蹈藝術節評為「最受觀眾歡迎節目」讚譽。優人神鼓獲邀各大國際知名的藝術節慶，迄今已於世界各地演出超過120場次，享譽國際的優人神鼓，深耕表演藝術32年，為文化部台灣品牌團隊之一。

優人神鼓以彈跳動作象徵海浪撞擊岩石，也寓意人生面臨挑戰但確不斷地超越。 圖／力麗觀光

力麗觀光旗下之棲蘭、明池及馬告生態園區，以環境生態保育及永續經營為目標，因生態保育工作完善，保存了台灣大自然美景這塊寶藏。在力麗觀光蔡宗易董事長攜手優人神鼓共同推展之下，將力麗馬告生態園區內的明池湖打造成水劇場，強調生態環境與表演藝術的自然融合。明池湖於四季皆有不同絕佳美景，七月正是享受滿山遍野、自然碧綠最佳避暑時機，森林童話步道依著山勢而建，藍腹鷴在步道旁悠閒的散步千，更是明池湖最迷人富有輕爽綠意的時刻。

位於海拔一千多公尺的力麗馬告生態園區的明池湖打造成水劇場，強調生態環境與表演藝術的自然融合。 圖／力麗觀光

7/17(五)-7/19(日)在力麗馬告生態園區明池水劇場，將展現優人神鼓經典劇目《聽海之心》，邀請大家一同走入自然山林，在明池湖畔靜心聆聽來自山嵐的悠遠鼓聲，並透過《聽海之心》演出以及行動劇場環湖巡禮，尋找內心深層的寧靜狀態回到最純粹的自己，不僅是放鬆享受而是心靈的一種療癒。

演出觀賞區位票價為1500元、2000元、2500元及VIP席3000元，每場800個席次，共計三場。即日起正式啟售，另有企業包車方案專案提供洽詢。詳細售票活動詳情可洽兩廳院售系統或力麗觀光官網查詢 http://www.lealeahotel.com 或電洽：02-2100-2128 分機3516(行銷部) / 02-2515-2128分機3325(業務部) / 03-989-4104(明池山莊)