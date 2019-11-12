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礁溪新開夜市再加一！ 上百攤「觀光夜市」11/25試營運 每週五六日都能逛

2019-11-12 15:42聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

礁溪觀光夜市將有111個小吃美食等攤位，每週五、六、日共三天可逛。圖／宜蘭清溝夜...
礁溪觀光夜市將有111個小吃美食等攤位，每週五、六、日共三天可逛。圖／宜蘭清溝夜市，取自宜蘭勁好玩官網
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礁溪新開夜市再加一！ 礁溪鄉公所宣布，將打造兩個全新夜市開幕，一處礁溪後火車站的「礁溪溫泉夜市」預計在12月中旬正式營運。另一最新消息是，在礁溪轉運站旁多達百攤的「礁溪觀光夜市」也將開幕，未來的每週五、六、日三天都有夜市能逛囉！

礁溪觀光夜市將有111個小吃美食等攤位，每週五、六、日共三天可逛。圖／取自宜蘭勁...
礁溪觀光夜市將有111個小吃美食等攤位，每週五、六、日共三天可逛。圖／取自宜蘭勁好玩官網
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「礁溪觀光夜市」規畫將有111個小吃美食等攤位，於11月25日試營運，12月13日正式開幕，每週五、六、日營業，營業時間從晚上18點至凌晨12點為止，開幕當天預計邀請饒舌團體玖壹壹助陣，炒熱全場氣氛。

礁溪觀光夜市將有111個小吃美食等攤位，每週五、六、日共三天可逛。圖／取自宜蘭勁...
礁溪觀光夜市將有111個小吃美食等攤位，每週五、六、日共三天可逛。圖／取自宜蘭勁好玩官網
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這將是礁溪10多年來首座常態性觀光夜市，同時未來週日礁溪鄉將有兩場大型夜市營運，已可期待在「礁溪觀光夜市」與「礁溪溫泉夜市」兩大夜市加持下，讓觀光客除了能泡好湯、更能盡情地逛街吃美食！

礁溪觀光夜市將有111個小吃美食等攤位，每週五、六、日共三天可逛。圖／取自宜蘭勁...
礁溪觀光夜市將有111個小吃美食等攤位，每週五、六、日共三天可逛。圖／取自宜蘭勁好玩官網
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礁溪觀光夜市將有111個小吃美食等攤位，每週五、六、日共三天可逛。圖／取自宜蘭勁...
礁溪觀光夜市將有111個小吃美食等攤位，每週五、六、日共三天可逛。圖／取自宜蘭勁好玩官網
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礁溪觀光夜市

地點：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段(礁溪轉運站旁)

試營運：11月25日、開幕日期：12月13日

營業時間：每週五、六、日晚間

礁溪「溫泉夜市」

地點：宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路3巷，瓦窯橋至份尾橋區段。

開幕日期：預計12月中旬

營業時間：每週日晚間營業。

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觀光夜市礁溪溫泉

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