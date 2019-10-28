玩咖們嗨起來！玩翻澳門「三景三慶」 最低3日只要2999元起
一轉眼，2019剩下兩個月了！怎麼感覺今年都一直在忙家人、忙工作、忙寵物、忙好多好多，但都沒有好好地讓自己開心暢玩一下！休假趁現在，趕緊來澳門吧！小編推薦你年底來澳門必玩「三景三慶」，就算只有短短三日自由行，也包準你玩到不想回家，一回台灣馬上再訂飛澳門的機票啦！
第一景：新濠影滙酒店新濠影滙酒店是亞洲首個結合劇院、影視製片場、購物商場與世界級豪華酒店於一身的綜合娛樂渡假勝地。其中最矚目的地標就是位於兩棟雙胞胎酒店中間的「影滙之星-8字型摩天輪」，不論是白天或晚上，乘坐上摩天輪都能看見澳門錯落有致的建築，是個能一覽澳門城市景致的好方髮；還有「4D蝙蝠俠夜神飛馳」，是全球首個以蝙蝠俠為主體的4D多媒體飛行體驗，跟著蝙蝠俠穿梭在都市裡一同伸張正義，將小丑等頭號罪犯繩之於法，讓你身歷其境走進電影世界，視覺效果極度震撼，身為蝙蝠俠或是小丑迷的你千萬別錯過！
第二景：澳門旅遊塔塔樓高338米的澳門旅遊塔，除了有好吃的下午茶、可一覽澳門高空美景之外，還有許多刺激的體驗等你來挑戰！不管是空中漫步、百步登天，高飛跳或是笨豬跳，都有安全的措施及專業的教練指導，絕對不會讓喜歡刺激的旅客失望，每秒都能感受腎上腺素噴發的快感。第60樓是360度旋轉餐廳，擁有豐盛的海鮮美食和下午茶套餐，每一個半小時旋轉一圈，在這裡小憩用餐將會是一場獨特又別緻的體驗。
第三景：澳門新濠天地水舞間由享譽國際的靈感創作大師Franco Dragone，所特別為新濠天地酒店量身製作的「水舞間」，也是遊澳門必看節目之一。堪稱全球最壯觀的水上匯演，故事帶領觀眾進入一個奇幻神秘國度，歷經截然不同的情感之旅，搭配高難度特技表演、絢爛奪目的服裝及匠心獨具的時空設計，不論是排場、演出內容、音樂與故事的搭配，保證絕無冷場，心靈和視覺的震撼一次滿足。
第一慶：澳門格蘭披治大賽車澳門最大型國際性賽事「澳門格蘭披治大賽車」，今年已是第66屆，其中包括電單車、超級房車和三級方程式賽車等賽車項目，參賽車輛環繞澳門街道構成的東望洋跑道飛馳，預賽及賽車期間全澳門都洋溢著興奮和緊張的氣氛，城市的生活步調彷彿隨着車輛速度飛馳。想要近距離感受引擎的轟鳴聲？不想錯過每個驚險又刺激的競速鏡頭，2019/11/14～17就趕緊來澳門吧！
第二慶：澳門國際馬拉松自1981年以來的年度盛事「澳門國際馬拉松」，今年已邁入第39屆，此項比賽共有三項賽事，包括環繞澳門、氹仔及路環各點的全程馬拉松、半程馬拉松及迷你馬拉松，每年皆吸引國際知名長跑好手參與。全馬沿路能邊跑邊欣賞澳門風景，關門時間為5小時算挑戰度頗高，但在澳門的美景環繞下，許多跑者也因此締造出個人最佳成績。相信在賽事當天（12/1），一定會是一場精彩可期又值得紀念的比賽。
第三慶：澳門光影節澳門在2015年起舉辦「澳門光影節」，今年也將在多個知名景點例如議事亭前地、大三巴牌坊、南灣湖、龍環葡韻等地，上演光雕表演、燈飾裝置、互動遊戲等系列活動，讓居民及遊客從光影藝術的角度欣賞澳門夜景、深度了解澳門的歷史文化，非常適合帶著全家大小一起來玩耍，活動時間為2019/12/1～12/31，就讓澳門光影節為2019劃下完美句點吧！
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