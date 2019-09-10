2周年慶＋秋冬旅遊補助 入住宜蘭力麗威斯汀 好宿成雙5,230元起

2019-09-10 12:00 文／ 宜蘭力麗威斯汀 提供



宜蘭力麗威斯汀開幕2周年推出一連串優惠活動，即日起至9月30日「周年慶三天兩夜住房專案」只要13,300元起，每晚只要6,650元起，期間另加贈知味西餐廳雙人自助式晚餐及咖啡酒吧日式雙人下午茶套餐。另外，還推出「兩天一夜好宿成雙住房專案」指定日入住只要6,230元，入住此專案房客當日晚餐可享兩人同行第二人五折，即日起可進行線上訂房。並響應觀光局推廣秋冬旅遊補助，每房最高可補助1000元，超值優惠趕快搶一波。

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宜蘭力麗威斯汀主打百年歷史的員山碳酸氫鈉溫泉美人湯及舒適好眠的天夢之床，三天兩夜或兩天一夜都是絕佳的悠閒住宿體驗。酒店開幕周年慶優惠，即日起至9月30日止推出每日限量「週年慶三天兩夜住房專案」，雙人入住可享豪華/精選客房三天兩夜只要13,300元起，除了早晨的自助式早餐外，另外免費加贈兩客知味西餐廳自助式晚餐，並加碼提供咖啡酒吧日式下午茶雙人套餐，快來享受美好放鬆的輕旅行假期。

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好事成雙再加碼，即日起至10月15日期間推出「兩天一夜好宿成雙住房專案」指定日入住只要6,230元起。宜蘭力麗威斯汀度假酒店表示，正值酒店2周年慶，活動期間推出住房超值優惠價，還可享有觀光局推出的擴大秋冬國民旅遊補助，每房最高可補貼1,000元。10月1日至12月31日入住宜蘭力麗威斯汀搭高鐵還享加購高鐵票75折，多重利多就趁現在。

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酒店另同步推出露天風呂不分平假日享兩人同行一人免費，溫泉湯屋90分鐘不分平假日只要1,580元，還有SPA香氛按摩新客體驗優惠只要1,299元，趕快安排個秋冬之旅到宜蘭度假享優惠。

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