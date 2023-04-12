更真實蘋果iPhone 15 Pro模樣出爐！靜音鍵「有玄機」、充電孔是Type-C
《聯合新聞網》日前整理出今（2023）年9月蘋果（Apple）將推出的iPhone 15七大亮點，日前大陸一名「抖音主」貼出iPhone 15 Pro外觀影片，發現「靜音按鍵」真的長不一樣了。
抖音主「鴻漾科技」日前秀出iPhone 15 Pro模型機外觀影片，表示「這才是iPhone 15 Pro準確數據的模型」，直言鏡頭凸起程度根本沒有像謠言所說的「比iPhone 15 Pro Max還凸」。從外型上來看，iPhone 15 Pro的外觀似乎還iPhone 14 Pro相差不遠，但看起來似乎有比較小一點、邊框看起來更細、整體更為「修長」。
而外界好奇蘋果這次是否捨棄lightning接孔，在影片中清楚可見手機底部已改為Type-C接孔，模型機也能看出靜音鍵的按鍵確實不同，不再像是以往上下撥動方式，反而變成按壓方式，故推測未來音量鍵也會改成按壓形式，透過新觸覺系統感應處理。
不少網友看完影片後表示，「這不就是iPhone 14 Pro嗎」、「蘋果換湯不換藥」、「蘋果牙膏真的無法再擠了」、「果斷放棄，那攝像頭（台譯「鏡頭」）都快捅破天了。」、「出真正全面屏（全螢幕）再換」、「我的iPhone 13 Pro還能再戰3年」。但也有人大讚靜音鍵改成按壓式相當不錯。
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