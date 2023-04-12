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更真實蘋果iPhone 15 Pro模樣出爐！靜音鍵「有玄機」、充電孔是Type-C

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac

《聯合新聞網》日前整理出今（2023）年9月蘋果（Apple）將推出的iPhone 15七大亮點，日前大陸一名「抖音主」貼出iPhone 15 Pro外觀影片，發現「靜音按鍵」真的長不一樣了。

抖音主「鴻漾科技」日前秀出iPhone 15 Pro模型機外觀影片，表示「這才是iPhone 15 Pro準確數據的模型」，直言鏡頭凸起程度根本沒有像謠言所說的「比iPhone 15 Pro Max還凸」。從外型上來看，iPhone 15 Pro的外觀似乎還iPhone 14 Pro相差不遠，但看起來似乎有比較小一點、邊框看起來更細、整體更為「修長」。

大陸一名抖音主秀出蘋果iPhone 15 Pro模型機照，表示鏡頭凸起程度根本沒有像謠言所說的「比iPhone 15 Pro Max還凸」。（翻攝自抖音）
大陸一名抖音主秀出蘋果iPhone 15 Pro模型機照，表示鏡頭凸起程度根本沒有像謠言所說的「比iPhone 15 Pro Max還凸」。（翻攝自抖音

而外界好奇蘋果這次是否捨棄lightning接孔，在影片中清楚可見手機底部已改為Type-C接孔，模型機也能看出靜音鍵的按鍵確實不同，不再像是以往上下撥動方式，反而變成按壓方式，故推測未來音量鍵也會改成按壓形式，透過新觸覺系統感應處理。

從iPhone 15 Pro模型機可見接頭改成Type-C、靜音鍵也變成按壓形式。（翻攝自抖音）
從iPhone 15 Pro模型機可見接頭改成Type-C、靜音鍵也變成按壓形式。（翻攝自抖音

不少網友看完影片後表示，「這不就是iPhone 14 Pro嗎」、「蘋果換湯不換藥」、「蘋果牙膏真的無法再擠了」、「果斷放棄，那攝像頭（台譯「鏡頭」）都快捅破天了。」、「出真正全面屏（全螢幕）再換」、「我的iPhone 13 Pro還能再戰3年」。但也有人大讚靜音鍵改成按壓式相當不錯。

抖音 iPhone 15 蘋果 Type-C 鏡頭

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