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vivo直向摺疊手機X Flip 4月20日登場！還有vivo Pad 2平板

聯合新聞網／ 楊又肇

日前透露將推出採用更大外部顯示螢幕的直向凹折手機X Flip之後，vivo稍早確認將在4月20日晚間7點揭曉新款螢幕可凹折手機，同時也會公布新款平板裝置vivo Pad 2。

沒意外的話，vivo將會揭曉新款X Fold 2螢幕可凹折手機，預期換上Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，並且將維持左右凹折使用模式，但具體細節仍要等發表會揭曉。

至於另一款螢幕可凹折手機，則是先前已經公布具體外觀的X Flip，其中將在外側螢幕採更大顯示尺寸設計，並且推出黑色、金色與紫色設計，其中在紫色款更採用菱格紋路的皮革材質背蓋設計，並且額外提供珍珠星環短鍊作為搭配。

硬體部分則是採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，外側採用5000萬畫素感光元件設計的廣角鏡頭，搭配光學防震與蔡司T*鍍膜鏡片設計，內側視訊鏡頭則採3200萬畫素規格。

而vivo預計推出的新款平板裝置vivo Pad 2則尚未有具體細節，但應該也會採用11吋左右螢幕規格設計，並且支援手寫筆操作體驗，配色則提供藍色、粉色與黑色款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fold vivo 摺疊手機

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