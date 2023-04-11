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說好的高階機？HTC悄悄推新款「野火機」規格曝 網受驚：賣情懷嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
HTC悄悄推出Wildfire E3 Lite，目前僅在南非官網秀出新機照，一樣為入門款手機，被台灣網友罵翻「在賣情懷」。（翻攝自HTC官網）
HTC悄悄推出Wildfire E3 Lite，目前僅在南非官網秀出新機照，一樣為入門款手機，被台灣網友罵翻「在賣情懷」。（翻攝自HTC官網）

宏達電HTC）去（2022）年7月推出首款元宇宙手機HTC Desire 22 pro後，手機市場就處在「安靜階段」。HTC全球業務總經理黃昭穎曾在今（2023）年2月表示，HTC 預計在今年第2季推出新款手機，規格將會再「更高階」一些。不過HTC其實已悄悄在官網推出全新「野火機」──Wildfire E3 Lite。

HTC Wildfire E3 Lite為6.5吋HD水滴缺口螢幕、解析度為720*1600像素。（翻攝自HTC官網）
HTC Wildfire E3 Lite為6.5吋HD水滴缺口螢幕、解析度為720*1600像素。（翻攝自HTC官網）

HTC日前在官網推出全新一代被稱作「野火機」的「Wildfire E3 Lite」，第1款手機HTC Wildfire為2010年登場，當時被喻為經典手機、被歸類在入門手機；後來2020年再推出「Wildfire E2」卻悄悄於俄羅斯官網開賣。如今Wildfire E3 Lite登場，但這次只在南非官網秀出新機照，無法得知該手機定價，目前台灣未有相關資訊，官網也沒有上架Wildfire E3 Lite，看起來像是為特定市場推出的產品。

據了解Wildfire E3 Lite為6.5吋HD水滴缺口螢幕、解析度為720*1600像素，搭載Android 12系統，處理器使用紫光展銳（UNISOC）SC9863，機身重量為218克，擁有5000mAh大電量，聲稱可播放影片7小時、用Wi-Fi瀏覽影片7小時、玩遊戲可達9小時。此外，該手機可透過指紋解鎖和AI人臉解鎖。提供3GB＋32GB、4GB+64GB可供選擇，顏色部份則有黑、藍2種顏色。

HTC Wildfire E3 Lite擁有5000mAh大電量，聲稱可播放影片7小時、用Wi-Fi瀏覽影片7小時、玩遊戲可達9小時。（翻攝自HTC官網）
HTC Wildfire E3 Lite擁有5000mAh大電量，聲稱可播放影片7小時、用Wi-Fi瀏覽影片7小時、玩遊戲可達9小時。（翻攝自HTC官網）

新機消息傳回PTT後，不少網友得知非先前所述的「更高階款」手機，似乎頗為失望，驚訝3G＋32G「這配置是6年前的規格」，表示「好了啦還一直賣情懷」、「繼續玩爛搞臭自己」、「用個7+ gen 2很難嗎」、「為什麼要浪費資源」、「野火燒不盡」、「HTㄈ下去吧」、「2023年還在出電子垃圾禍害世界。」，還有網友認為「這支的市場就是老人續約0元機」、「連老人都不用」。

HTC Wildfire E3 Lite可進行指紋解鎖和AI人臉解鎖。（翻攝自HTC官網）
HTC Wildfire E3 Lite可進行指紋解鎖和AI人臉解鎖。（翻攝自HTC官網）

HTC Wildfire E3 Lite有黑、藍兩色可挑選。（翻攝自HTC官網）
HTC Wildfire E3 Lite有黑、藍兩色可挑選。（翻攝自HTC官網）

HTC 宏達電 手機

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