真的無緣？Google首款摺疊機傳不在台灣上市 關鍵1原因曝光

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為Google Pixel Fold外流渲染圖。圖／取自推特
圖為Google Pixel Fold外流渲染圖。圖／取自推特

Google即將於5月舉辦2023年I／O開發者大會，預計發表首款摺疊機Google Pixel Fold、Pixel 7a等新品，但傳言台灣粉絲恐怕無緣Pixel Fold。

上（3）月Pixel Fold完整細節流出，消息指出將有黑灰色「Carbon」和白色的「Porcelain」配色，搭載256GB或512GB容量，亦有消息指出512GB版本僅限「Carbon」配色；售價部分，外傳會落在1,300到1,500美元之間（約為新台幣3萬9700到4萬5800元之間），比三星Samsung）的Galaxy摺疊機系列便宜得多。

不過，根據《手機王SOGI》掌握消息Pixel Fold並不會在台灣販售，主因是大螢幕摺疊機的高價位恐難以讓消費者接受。

另外，NCC於3月中旬通過認證一款Google手機，目前推測應為Pixel 7a；過去傳言Pixel 7a售價介於450至500美元之間（約台幣1萬3700至1萬5200元之間），當時預計會在今年6月中旬發售，但由此看來可能最快5月就會上市。

Google Pixel 7 三星 Samsung NCC

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