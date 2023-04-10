覺得手機還在「偷聽」你說話嗎？ 外媒用全新手機實測結果驚人

許多人都曾遇過自己和朋友聊天時提到某品牌，下一秒滑手機時就看到相關廣告的情況，由於實在太過巧合，大家口耳相傳認為這就是被手機「偷聽」了。外媒《每日郵報》為此特別準備全新手機，進行實測「手機是否會用偷聽方式來下廣告？」而實驗結果出爐後，他們認為「並不會。」

根據外媒報導，他們準備了全新三星手機、全新Google帳號，並創造了一個虛擬人物，22歲的「羅賓」，還幫他創了假的臉書帳號。他們連續兩天在手機旁，談論假期要到歐洲旅遊和地板裝修，且沒有輸入字詞或使用語音助理，結果手機廣告對這些字詞都沒有反應。

資安專家史洛德對此表示，這些行動裝置其實不需要「偷聽」，就能獲取他們所需的所有資訊。而如果真要一次紀錄數以百萬使用者的所有對話，那樣的花費會巨大無比，也沒有那樣的價值。

然而某種程度上，手機也確實一直在「偷聽」，如果你有開啟數位助理，他們會需要抓類似「嘿siri」或「OK Google」的關鍵詞，而這些關鍵詞會被送去分析，以改進呼叫精準度，但這些數據都會定期刪除。史洛德說，確實，Google在從很多App，網頁使用方法來追蹤你，建構並猜測你的行為模式，但並不包括「手機麥克風」。

專家認為，真正的風險來自於使用者誤下載的流氓軟體，這種軟體可能要求攝影鏡頭和麥克風權限，個資便會有不正當外流的風險。而這種類型的網路攻擊也不太會被用來攻擊一般大眾，而更可能是針對個人的駭客行為。

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