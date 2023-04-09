蘋果手機最強升級 沒電也能用？

隨著蘋果秋季發佈會的時間越來越近，有關黑科技的消息不時爆出。

近日就傳出蘋果將在iPhone 15Pro首次採用新的低功耗微處理器，在手機關機或沒電時，仍能在一段時間內使用部分功能。

據《Macrumors》報道，消息人士透露，新型微處理器將取代蘋果目前SoC芯片的超低功耗模式，使iPhone在關機或沒電後5小時內，仍能使用藍芽、Apple Pay，並在24小時內仍能使用尋找定位功能。

除支持固態按鍵在開機、關機或沒電時的供電之外，新型微處理器還支持藍牙低功耗／超寬帶功能。新微處理器將立即感知電容式按鍵的按壓，在手機沒電或關機時，通過音量鍵、操作鍵和電源鍵檢測自己的3D Touch版本。

蘋果秋季發佈會或於10月13日擧行，該發佈會預計將公佈新款iPhone、Apple Watch等新產品。

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