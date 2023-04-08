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恐被駭客利用快更新！蘋果緊急釋出iOS 16.4.1修復bug Siri無法連線也有救了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少果粉搶先升級iOS 16.4正式版卻爆發更新災情；圖中人物與新聞事件無關。示意圖／記者許正宏攝影
不少果粉搶先升級iOS 16.4正式版卻爆發更新災情；圖中人物與新聞事件無關。示意圖／記者許正宏攝影

蘋果AppleiOS 16.4正式版自上（3）月28日開放更新後，許多果粉躍躍欲試、搶在第一時間下載體驗，未料卻爆發Siri無法連線等災情，讓「搶先試膽」的果粉們哀鴻遍野，如今蘋果終於出手，緊急釋出修復版本供受災用戶搶修iPhone

iOS 16.4正式版才剛釋出不久，疑似爆發災情慘重，不到兩周時間蘋果就緊急發布iOS 16.4.1、iPadOS 16.4.1小更新版本來進行修復。

蘋果緊急釋出iOS 16.4.1小更新版本，修復Siri無法連線問題。圖／取自《MacRumors》
蘋果緊急釋出iOS 16.4.1小更新版本，修復Siri無法連線問題。圖／取自《MacRumors》

iOS 16.4正式版本更新爆發集體iPhone用戶無法連線Siri問題，稍早蘋果緊急釋出iOS 16.4.1版來修復，同時修正表情符號「推手」沒有顯示膚色選項的狀況。

iOS 16.4.1版本也修復了系統中的2項安全漏洞，蘋果警示安全漏洞恐怕已遭駭客利用，呼籲受災用戶盡快升級iOS版本；用戶可透過設定→一般→軟體更新路徑檢查更新下載iOS 16.4.1最新更新版本。

對於電池續航力問題，國外科技測評YouTube頻道「iAppleBytes」針對iOS 16.4正式版進行實測，發現在6款iPhone中「電池續航力下跌」的慘況，如今iOS 16.4.1更新版本釋出，目前尚不確定是否會為續航力問題帶來改善。

iOS 16 蘋果 iPhone Siri Apple

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