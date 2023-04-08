恐被駭客利用快更新！蘋果緊急釋出iOS 16.4.1修復bug Siri無法連線也有救了

許多人為求方便，在LINE上面設一個只有自己的群組，當作備忘錄使用，或存放一些文字或圖片。Dcard一名女網友卻說她在群組裡「遇到讓人發毛的事」，她發現自己的個人群組出現不明通話紀錄，實測又不是她自己撥出的。讓她百思不得其解，又因為群組裡放了很多帳號密碼之類的私人訊息，讓她更加擔心。

2023-04-07 13:59