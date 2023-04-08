蘋果iPhone控制中心6年沒長進…iOS 17值得期待？爆料揭「重大改變」
若你是一位iPhone用戶，你可能會對控制中心的設計感到十分熟悉。現在，據一位來自MacRumors論壇的成員透露，iOS 17即將對iPhone控制中心進行「重大」修改。該消息人士是在去年iPhone 14 Pro發布前準確洩露了動態島的細節，因此對其消息可信度令人信服。
iOS 17可能會帶來控制中心變化
控制中心作為iPhone系統中的一個重要功能，提供了對Wi-Fi、藍牙、顯示器亮度、音量等系統功能控制的快捷訪問。然而，自2017年iOS 11發布以來，該功能的設計似乎基本沒有變化，讓人對其新鮮感大打折扣。
控制中心歷史和現況
在iOS 17的更新中，控制中心將是該軟體更新帶來的更突出的變化之一，這點被消息人士所證實。而具體的改變內容目前還沒有得到消息人士的透露。儘管如此，該消息人士補充說，iOS 17將專注於性能和穩定性的改進。
控制中心可能有什麼變化
iOS 17的發布日期也即將到來。根據慣例，蘋果將在6月5日的WWDC 2023主題演講中正式宣布iOS 17。預計該日晚些時候，第一個測試版將會提供給開發者進行測試。因此，iPhone用戶們不用等待太久，就可以體驗到這次重大改變帶來的不一樣。
控制中心是在iOS 7中引入的，現在已經十年了。因此，蘋果可能會讓控制中心更加可定製，並在六年的最小變化後修改選單的設計。然而，具體的變化還有待觀察。
雖然目前還沒有其他消息來源對此進行證實，但消息人士的良好iOS相關訊息披露記錄使得此傳言的可信度大大提高。當然，蘋果的計劃也可能會有變化，讓我們拭目以待！
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
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