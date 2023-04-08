快訊

被問2024大選是否可能跟朱立倫搭配？郭台銘揮揮手說這3個字

星宇頻被取消、改點「高端精品」形象破功？這原因造成

網美「拖床墊擠進陽台」挨批丟臉到國外 助理出面還原現場狀況

跟進採用Snapdragon 7+ Gen 2處理器 realme GT Neo5 SE於中國市場發表

聯合新聞網／ 楊又肇

realme跟進小米腳步，在稍早公布的realme GT Neo5 SE跟進採用Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2處理器

realme GT Neo5 SE外型與先前推出的realme GT3、realme GT Neo5等機種相似，分別提供黑色與幻彩配色款式，同樣搭載雙擴音喇叭、NFC、紅外線模組與X軸線性馬達。

硬體部分，除了採用Snapdragon Snapdragon 7+ Gen 2處理器，更搭載解析度為2772 x 1240、144Hz畫面更新率、支援2160Hz PWM動態調光，以及螢幕下指紋辨識功能的6.74吋全平面OLED螢幕，搭配8GB、12GB或16GB的LPDDR5X記憶體，加上256GB、512GB或1TB的UFS 3.1儲存元件，內建電池容量為5500mAh，支援100W有線快充。

相機方面，則是分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配由6400萬畫素、光學防震設計的廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭構成的主相機模組。

建議售價方面，realme GT Neo5 SE將以人民幣1999元起跳價格銷售，預計從即日起在中國市場開放預訂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme 處理器

延伸閱讀

太依賴中國市場？馬克宏拒與陸脫鉤 紐時：陸也需培養歐洲夥伴

韓媒曝三星在美國招募GPU開發人才 不只為了手機處理器

消息稱三星正自研GPU IP基於AMD RDNA架構

千元有找！「realme Buds T100真無線耳機」撞色設計超潮

相關新聞

蘋果iPhone控制中心6年沒長進…iOS 17值得期待？爆料揭「重大改變」

若你是一位iPhone用戶，你可能會對控制中心的設計感到十分熟悉。現在，據一位來自MacRumors論壇的成員透露，iOS 17即將對iPhone控制中心進行「重大」修改...

LINE「個人群組」驚現通話紀錄？ 她整個超毛還遭警告：要小心

許多人為求方便，在LINE上面設一個只有自己的群組，當作備忘錄使用，或存放一些文字或圖片。Dcard一名女網友卻說她在群組裡「遇到讓人發毛的事」，她發現自己的個人群組出現不明通話紀錄，實測又不是她自己撥出的。讓她百思不得其解，又因為群組裡放了很多帳號密碼之類的私人訊息，讓她更加擔心。

果粉注意！不更新恐不能用…蘋果要限制舊系統用戶禁用官方App

你的蘋果（Apple）裝置還堅持不更新嗎？如果不趕快升級恐怕就麻煩了！根據一則消息指出，Apple預計將在5月初時停止所有未升級至特定版本的裝置使用Apple官方應用程式，此舉將影響到部分用戶的裝置使用。

三星示警Galaxy S23用戶 亂做這些事「會損壞手機鏡頭」

三星（Samsung）公司近日在韓國官網向Galaxy S23系列手機的用戶發出警告，Galaxy S23系列手機可能因使用非三星官方授權的配件（如手機鏡頭保護蓋、手機保護殼）而受損，最嚴重的情況可能導致鏡頭毀損。

小米證實將於4月推出更高階的小米13 Ultra 採用更完美的徠卡Summicron鏡頭設計

小米在日前於中國及國際市場宣布推出小米13系列之後，稍早更進一步證實即將推出更高階的小米13 Ultra，並且確定將採用更完美的徠卡Summicron鏡頭設計與光學拍攝表現。

清明連假國際漫遊無法上網 中華電已修復並提補償方案

清明連假不少台灣人出國旅遊 並申辦國際漫遊方案等，但旅客反應國際漫遊無法上網，中華電信（2412）表示，已恢復正常，並主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦