跟進採用Snapdragon 7+ Gen 2處理器 realme GT Neo5 SE於中國市場發表
realme跟進小米腳步，在稍早公布的realme GT Neo5 SE跟進採用Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2處理器。
realme GT Neo5 SE外型與先前推出的realme GT3、realme GT Neo5等機種相似，分別提供黑色與幻彩配色款式，同樣搭載雙擴音喇叭、NFC、紅外線模組與X軸線性馬達。
硬體部分，除了採用Snapdragon Snapdragon 7+ Gen 2處理器，更搭載解析度為2772 x 1240、144Hz畫面更新率、支援2160Hz PWM動態調光，以及螢幕下指紋辨識功能的6.74吋全平面OLED螢幕，搭配8GB、12GB或16GB的LPDDR5X記憶體，加上256GB、512GB或1TB的UFS 3.1儲存元件，內建電池容量為5500mAh，支援100W有線快充。
相機方面，則是分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配由6400萬畫素、光學防震設計的廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭構成的主相機模組。
建議售價方面，realme GT Neo5 SE將以人民幣1999元起跳價格銷售，預計從即日起在中國市場開放預訂。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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