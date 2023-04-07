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LINE「個人群組」驚現通話紀錄？ 她整個超毛還遭警告：要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE示意圖。圖／聯合報系資料照片
LINE示意圖。圖／聯合報系資料照片

許多人為求方便，在LINE上面設一個只有自己的群組，當作備忘錄使用，或存放一些文字或圖片。Dcard一名女網友卻說她在群組裡「遇到讓人發毛的事」，她發現自己的個人群組出現不明通話紀錄，實測又不是她自己撥出的。讓她百思不得其解，又因為群組裡放了很多帳號密碼之類的私人訊息，讓她更加擔心。

該網友在文章中解釋，她近日回去翻找以前的東西，竟「毛骨悚然」地發現自己的群組在某天撥了電話2次、視訊1次，但她沒記憶有撥過、且沒事也不會打開這個群組，誤觸可能性不高。一開始，她不排除是自己誤撥，但手機通話紀錄裡沒有那三則電話，且她實測後，手機自撥應該也會留下紀錄。她因此害怕「這是被盜了嗎？」，想問有人是否遇過類似情況。

大部分網友認為原PO應該是被盜，認為「絕對是其他人用的，這個行為是人為的」，並提供實用建議「記得去改密碼」、「去登入的裝置看有哪些裝置登入過」、「設定裡面的『我的帳號』把『允許自其他裝置登入』關掉一陣子看看」、「把各種私密檔案或帳密放在line聊天室蠻危險的喔。」

也有人認為，「我自己打給自己，電話那邊是沒紀錄的欸」、「其實只要是群組，就可以通話的唷，而且群組的通話，是不會有通話紀錄的啦，所以有可能只是誤觸。」

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