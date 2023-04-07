果粉注意！不更新恐不能用…蘋果要限制舊系統用戶禁用官方App

你的蘋果（Apple）裝置還堅持不更新嗎？如果不趕快升級恐怕就麻煩了！根據一則消息指出，Apple預計將在5月初時停止所有未升級至特定版本的裝置使用Apple官方應用程式，此舉將影響到部分用戶的裝置使用。

根據Twitter帳號StellaFudge的消息指出，Apple預計將從5月初開始針對某些版本以前的所有裝置停止Apple的應用程式服務，受影響的用戶如下：

iOS：11-11.2.6以前版本

macOS：10.13-10.13.3以前版本

watchOS：4-4.2.3以前版本

tvOS：11-11.2.6以前版本

若裝置沒有升級至上述提及的版本以上，恐將在5月初後無法使用Apple Music、Apple Arcade、Apple TV+等等官方應用程式，而只有iCloud不會受影響。

根據外媒MacRumors報導，Apple在3月時就已透露些許資訊，表示部分舊系統的用戶將不再能使用Siri、Map、App Store等等服務，而若使用者接收到更新通知，並按指示更新的話將能夠重新使用這些程式。

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