小米證實將於4月推出更高階的小米13 Ultra 採用更完美的徠卡Summicron鏡頭設計

小米在日前於中國及國際市場宣布推出小米13系列之後,稍早更進一步證實即將推出更高階的小米13 Ultra,並且確定將採用更完美的徠卡Summicron鏡頭設計與光學拍攝表現。

不過,小米暫時尚未透露小米13 Ultra具體細節,但沒意外應該也會採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器,更高瓦數的充電規格,更預期會在小米13 Pro採用的徠卡Vario-Summicron 1:18-2.2/15-75 ASPH鏡頭規格基礎上提升。

而此次同時在中國市場與國際市場的社群平台釋出預告,顯然小米13 Ultra將會很快地在中國市場與國際市場推出,最快在4月內即可確認。

至於小米是否也會在此次發表活動同步揭曉搭載聯發科天璣9200處理器的小米13系列機種,或許也要以屆時公布內容為準。

Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.

Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK

— Xiaomi (@Xiaomi) April 6, 2023