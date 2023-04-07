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小米證實將於4月推出更高階的小米13 Ultra 採用更完美的徠卡Summicron鏡頭設計

聯合新聞網／ 楊又肇

小米在日前於中國及國際市場宣布推出小米13系列之後，稍早更進一步證實即將推出更高階的小米13 Ultra，並且確定將採用更完美的徠卡Summicron鏡頭設計與光學拍攝表現。

不過，小米暫時尚未透露小米13 Ultra具體細節，但沒意外應該也會採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，更高瓦數的充電規格，更預期會在小米13 Pro採用的徠卡Vario-Summicron 1:18-2.2/15-75 ASPH鏡頭規格基礎上提升。

而此次同時在中國市場與國際市場的社群平台釋出預告，顯然小米13 Ultra將會很快地在中國市場與國際市場推出，最快在4月內即可確認。

至於小米是否也會在此次發表活動同步揭曉搭載聯發科天璣9200處理器的小米13系列機種，或許也要以屆時公布內容為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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