小米證實將於4月推出更高階的小米13 Ultra 採用更完美的徠卡Summicron鏡頭設計
小米在日前於中國及國際市場宣布推出小米13系列之後，稍早更進一步證實即將推出更高階的小米13 Ultra，並且確定將採用更完美的徠卡Summicron鏡頭設計與光學拍攝表現。
不過，小米暫時尚未透露小米13 Ultra具體細節，但沒意外應該也會採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，更高瓦數的充電規格，更預期會在小米13 Pro採用的徠卡Vario-Summicron 1:18-2.2/15-75 ASPH鏡頭規格基礎上提升。
而此次同時在中國市場與國際市場的社群平台釋出預告，顯然小米13 Ultra將會很快地在中國市場與國際市場推出，最快在4月內即可確認。
至於小米是否也會在此次發表活動同步揭曉搭載聯發科天璣9200處理器的小米13系列機種，或許也要以屆時公布內容為準。
Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.
Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK
— Xiaomi (@Xiaomi) April 6, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言