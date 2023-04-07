三星示警Galaxy S23用戶 亂做這些事「會損壞手機鏡頭」

三星（Samsung）公司近日在韓國官網向Galaxy S23的用戶發出警告，Galaxy S23系列手機可能因使用非三星官方授權的配件（如手機鏡頭保護蓋、手機保護殼）而受損，最嚴重的情況可能導致鏡頭毀損。

三星（Samsung）公司近日在韓國官網向Galaxy S23系列手機的用戶發出警告，Galaxy S23系列手機可能因使用非三星官方授權的配件（如手機鏡頭保護蓋、手機保護殼）而受損，最嚴重的情況可能導致鏡頭毀損。（翻攝自三星官網）

三星在官網說明，如使用非原廠手機配件（如鏡頭保護蓋、保護殼）可能會造成手機損壞。像是使用非官方的手機鏡頭保護貼，在取下保護貼時會不小心劃傷手機鏡頭構造。因此，三星呼籲用戶在取下這種配件時要小心，以免留下刮痕。

三星也提到，當用戶裝上非官方認證的手機殼或配件時，若安裝不慎，容易使手機鏡頭周圍聚集溼氣或是有沙粒、灰塵等異物堆積，長期下來可能會導致拍照、錄影的畫質不佳，甚至出現鏡頭對焦難鎖定物體的問題，加上Galaxy S23系列在手機鏡頭底部有麥克風孔，可能會遮蔽麥克風部位，進而導致通話、錄音品質不佳。

三星指出，當用戶裝上非官方認證的手機殼或配件時，如果安裝不慎的情形，很容易使手機鏡頭周圍容易聚集濕氣或是有沙粒、灰塵等異物囤積。（翻攝自三星官網）

三星提醒，若不慎發生損壞情況，像是鏡頭部份，可先確認是否為手機鏡頭本身損壞、還是非官方配件（如鏡頭蓋）受損，並提到部份用戶未事前檢查損壞來源，又大費周章跑至維修中心詢問，最後才得知可能只是鏡頭蓋受損而已，機身並未「出事」，白白浪費一來一往的時間。

Galaxy S23 系列手機會在手機鏡頭底部裝上麥克風孔，來讓通話、錄音效果更加流暢。因此使用非官方授權的手機殼配件時，可能會遮蔽麥克風部位，進而導致通話、錄音品質不佳。（翻攝自三星官網）

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