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3款iPhone被點名要跟蘋果iOS 17說掰掰 最新爆料戲劇性逆轉「都安啦！」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為iPhone 8 Plus。圖／報系資料照
圖為iPhone 8 Plus。圖／報系資料照

蘋果Apple）將於預計在6月5日舉辦的蘋果年度開發者大會（WWDC）中發表iOS 17作業系統，依往例只要有新iOS系統推出，就會有老舊機型的iPhone「跟著說掰掰」；原先傳出3款iPhone被點名不再支援，未料最新爆料帶來令人震撼的戲劇性發展。

4日有消息傳出不支援iOS 17的機款包含iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X，而iPadOS 17則不再支援第一代9.7吋、12.9吋iPad Pro及第五代iPad，以上6款是發布於2015年至2017年的蘋果產品。

未料，在iOS 17系統不支援名單（未經官方認證）曝光後，一名過去曾準確爆料的匿名網友帶來令人震驚的消息，他自稱引述蘋果內部消息指出上述被爆料名單「不完全正確」，甚至推翻前者表示「所有支援iOS 16系統的機型都會支援iOS 17」，意即搭載A11晶片的iPhone機型（iPhone 8／8 Plus及iPhone X等）皆會持續支援iOS 17。

當然這也不是蘋果首次在推出新版iOS系統時「兼容相同設備」，儘管有部分iOS 15的新功能無法應用在舊款iPhone上，但過去推出的iOS 15就有支援所有可運行iOS 14的蘋果產品。

特別的是，這3款被點名的iPhone搭載A11晶片，據外媒《MacRumors》說法，若上述爆料為真，由於搭載A5至A11晶片的iPhone及iPad存在bootrom安全性漏洞，允許這些設備在各種iOS版本上永久越獄，因此蘋果未來勢必會想辦法著手「處理掉」這些無法修復的越獄漏洞。

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