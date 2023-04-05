蘋果iPhone全螢幕時代要來了？知名分析師爆料「動態島從這代說掰掰」

自iPhone 14 Pro系列搭載「動態島」取代瀏海螢幕後，如今再傳出蘋果（iPhone）螢幕下Face ID時代要來了？顯示器分析師Ross Young日前爆料，蘋果最快會到2025年將螢幕下Face ID技術應用到iPhone 17 Pro機型中，且實現全螢幕外觀的目標就在眼前了。

根據外媒《MacRumors》報導，Ross Young早先透過推特爆料「iPhone 17 Pro將是首款採用螢幕下Face ID技術的iPhone」，因此最快也要等到2025年，而這項技術仍將伴隨前置鏡頭圓形切口；更新計畫預期持續到2027年Pro版機型（照理應是iPhone 19系列），且該Pro機型會將相機鏡頭移至螢幕下方，以實現真正的全螢幕外觀。

With years and models this time: pic.twitter.com/hhSzXOWfwD — Ross Young (@DSCCRoss) 2023年4月3日

然而，Ross Young如今的預測推翻了他在去（2022）年5月分享的iPhone路線預測圖，當時他預測預計在2024年推出的iPhone 16 Pro機型將率先採用螢幕下Face ID技術，Ross Young表示這一年的延遲源於「傳感器問題」，這一改變意味著目前構成動態島的2個顯示螢幕切口設計將會持續應用在3代Pro版iPhone中。

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