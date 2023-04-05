華為余承東稱「iPhone故障率是華為好多倍」 陸網友翻舊帳炸鍋：勿忘重新上架洗評論

華為（HUAWEI）終端BG CEO余承東日前出席2023中國電動汽車百人會論壇時，拿自家華為手機與蘋果（Apple）iPhone做比較，他語出一席話「蘋果手機故障率是華為的好幾倍」引發微博網友熱議。

華為終端BG CEO余承東稱「iPhone故障率是華為好多倍」，此番言論引起陸網熱議。示意圖／路透

根據《IT之家》報導，余承東談及華為品質體系，稱在他最開始接手業務時，華為的故障率是蘋果的好多倍，「現在倒過來了，現在蘋果的故障率是我們的好多倍，我們是他們的幾分之一」，余承東讚揚華為不斷精益化管理，靠管理質量體系能力來實現成效。

然而，不少大陸網友對「蘋果手機故障率是華為的好多倍」這番言論嗤之以鼻，更有人借板抱怨悲慘維修經驗，大家紛紛留言狠酸「有什麼證據啊？擺數據出來啊」、「是愚人節嗎？」、「是賣得少所以維修少嗎？」、「確實，因為華為拒絕維修的概率（機率）也蠻高的，我買了近2千人民幣（約台幣8千8）的碎屏險卻被拒絕換屏（螢幕），所以我這輩子不會再買華為了，蘋果從來沒有遇到過。」

大陸網友對於「iPhone故障率是華為的好多倍」一言紛紛開酸狠嗆。圖／取自微博

值得注意的是，還有不少人提及華為摺疊手機Pocket S重新上架一事，根據《今日頭條》報導去年11月Pocket S發布後銷售成績亮眼，但事隔一個月卻被網友發現Pocket S在淘寶和京東電商平台被無預警下架，隨後又重新上架，但官網及各電商平台上過去的所有評論全部消失，被狠酸為「華為Pocket S只要重新上架，就是零故障率」，且相關新聞評論皆被刪除，僅剩網友在微博或論壇發起的討論，就有網友猜測應該是「壞屏率太高，被爆到微博上『維權』了，結果微博上幾乎所有貼文都被刪了」、「差評太多了」。

圖為華為去（2022）年推出的摺疊手機Pocket S。圖／取自華為官網

不過，知乎上一則文章「華為Pocket S遭爆料全網下架？真相竟是為流量不擇手段？」逆風而起，該文作者發現「並沒有華為下架Pocket S一事」，且當時臨近雙12活動，華為更推出促銷華為Pocket S套裝活動；對於刪評論一事，該作者也指出目前該產品評價「一切正常，且好評度高達96%」，但評論區網友仍認為此文章說法牽強，兩者各說各話引起關注。

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