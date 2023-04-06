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全家「蘋果陣營」…長輩機要安卓還是iPhone？網推「這建議」才貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
長輩要換新機該選安卓還是蘋果陣營？引發網友討論。圖源：ingimage
長輩要換新機該選安卓還是蘋果陣營？引發網友討論。圖源：ingimage

長輩究竟適合用安卓（Android）還是蘋果Apple）？一名網友分享母親的小米手機退休了，但不知道究竟要買三星（Samsung）Galaxy S23或蘋果iPhone 14系列，然而家裡的人都已經是蘋果陣營，但若要長輩重新適應新系統可能又需要時間，因而引起網友討論。

一名網友在PTT MobileComm版發文，表示家中母親使用的小米手機將退休，目前正在尋找接班手機，選項有三星的Galaxy S23或蘋果iPhone 14或iPhone 14 Pro

母親平常的使用需求為傳長輩圖和與小孩傳訊息互動，除此之外還有週末爬山拍網美照和玩LINE遊戲，整體而言是輕度使用者。家中其他人都已經投入蘋果陣營懷抱，但她卻還沒使用過蘋果，因此陷入抉擇的兩難。

支持蘋果的網友表示「要用的久就是蘋果，光後勤就大贏了，iPhone 6S到現在還買的到原廠電池。」、「當然蘋果啊，用蘋果之後媽媽都變得年輕漂亮了呢。」、「長輩就用蘋果，省得設定一大堆東西，而且用久不卡頓蘋果還是比安卓優勢」。

但也有網友特地發文為長輩發聲，表示比較建議用「原來的系統」，老人要學新系統，心裡的卡頓感遠比系統的卡頓感持續的更久，認為手機的進步就是「拿來爽拿來省心的」，因此「都習慣了幹嘛還要去適應其他的」。

該位網友也認為，推文講的其實都沒錯，iPhone確實比較持久，應該跟小孩用同一種，但他覺得現在的安卓旗艦「也還算持久」，因此不會有太大問題。其他網友也大讚，表示「沒錯，老人家習慣原來的操作很重要。」、「同意，不管哪家系統，老人不學就不要換，不然煩死你」。

蘋果 Android 三星 Galaxy S23 Apple

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