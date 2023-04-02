連假撿便宜！ASUS電競手機折6500 蘋果這款省4710、realme和三星新機剛出就下殺
清明連假到來，除了出遊，也是手機撿便宜的時刻！知名手機業者推出限時折扣，新舊款手機都有折扣，像是ASUS電競手機下殺6500元、realme和三星（Samsung）最新新機現省1400元起、蘋果（Apple）最高也有4710元的促銷。
知名手機業者傑昇通信日前在清明連假期間推出「春季購物節」活動，即起至4月9日止祭出手機期間限定折扣，像是3月28日才剛登場的街拍新機realme 10T 256GB版本，才過不到一周直接現省1400元，6.6吋螢幕、內建5000mAh電量、背後配置最高5000萬素3鏡頭相機，只要7590元就能買到。
三星上（3）月推出6.4吋Galaxy A54，為A53的後繼機種，一樣為旗艦規格下放中階機，內建5000mAh電池容量、支援25W快充，續航力至少可達2天，這次一樣納入限時優惠中，256GB版本原價1萬5990元，透過傑昇通信送的配件購物金2000元，購機時可直接折抵，換算下來只要1萬3990元；若預算有限，也能購買舊款Galaxy A53，現省6200元。
若喜愛打手遊的用戶，更不能錯過此次優惠，一想到電競手機，就會想到ASUS，去（2022）年暑假登場的ROG Phone 6，512GB版本優惠6500元，只要2萬7490元就能玩到不Lag又不發燙的手遊神機。
大家最期待的蘋果iPhone，這次也在優惠裡頭！iPhone 14 Pro Max 256GB可享4710元回饋，iPhone 14 256GB指定紅色款，就有86折優惠，只要2萬6990元，不必再到蘋果官網比價，要讓果粉省好省滿。
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