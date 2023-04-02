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連假撿便宜！ASUS電競手機折6500 蘋果這款省4710、realme和三星新機剛出就下殺

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
三星上（3）月才推出6.4吋Galaxy A54，為A53的後繼機種，透過傑昇通信送的配件購物金2000元，購機時可直接折抵，換算下來只要1萬3990元。（翻攝自三星官網）
三星上（3）月才推出6.4吋Galaxy A54，為A53的後繼機種，透過傑昇通信送的配件購物金2000元，購機時可直接折抵，換算下來只要1萬3990元。（翻攝自三星官網）

清明連假到來，除了出遊，也是手機撿便宜的時刻！知名手機業者推出限時折扣，新舊款手機都有折扣，像是ASUS電競手機下殺6500元、realme三星（Samsung）最新新機現省1400元起、蘋果（Apple）最高也有4710元的促銷。

知名手機業者傑昇通信日前在清明連假期間推出「春季購物節」活動，即起至4月9日止祭出手機期間限定折扣，以三星Galaxy S22「殺最大」，可省下8910元。（傑昇通信提供）
知名手機業者傑昇通信日前在清明連假期間推出「春季購物節」活動，即起至4月9日止祭出手機期間限定折扣，以三星Galaxy S22「殺最大」，可省下8910元。（傑昇通信提供）

知名手機業者傑昇通信日前在清明連假期間推出「春季購物節」活動，即起至4月9日止祭出手機期間限定折扣，像是3月28日才剛登場的街拍新機realme 10T 256GB版本，才過不到一周直接現省1400元，6.6吋螢幕、內建5000mAh電量、背後配置最高5000萬素3鏡頭相機，只要7590元就能買到。

3月28日才剛登場的街拍新機realme 10T 256GB版本，才過不到一周直接現省1400元。（翻攝自realme官網）
3月28日才剛登場的街拍新機realme 10T 256GB版本，才過不到一周直接現省1400元。（翻攝自realme官網）

三星上（3）月推出6.4吋Galaxy A54，為A53的後繼機種，一樣為旗艦規格下放中階機，內建5000mAh電池容量、支援25W快充，續航力至少可達2天，這次一樣納入限時優惠中，256GB版本原價1萬5990元，透過傑昇通信送的配件購物金2000元，購機時可直接折抵，換算下來只要1萬3990元；若預算有限，也能購買舊款Galaxy A53，現省6200元。

（傑昇通信提供）
（傑昇通信提供）

若喜愛打手遊的用戶，更不能錯過此次優惠，一想到電競手機，就會想到ASUS，去（2022）年暑假登場的ROG Phone 6，512GB版本優惠6500元，只要2萬7490元就能玩到不Lag又不發燙的手遊神機。

若預算有限，也能購買舊款Galaxy A53，現省6200元。（傑昇通信提供）
若預算有限，也能購買舊款Galaxy A53，現省6200元。（傑昇通信提供）

大家最期待的蘋果iPhone，這次也在優惠裡頭！iPhone 14 Pro Max 256GB可享4710元回饋，iPhone 14 256GB指定紅色款，就有86折優惠，只要2萬6990元，不必再到蘋果官網比價，要讓果粉省好省滿。

蘋果這次也有限時優惠，購買iPhone 14 Pro Max 256GB可省4710元。（翻攝自蘋果官網）
蘋果這次也有限時優惠，購買iPhone 14 Pro Max 256GB可省4710元。（翻攝自蘋果官網）

連假 iPhone 14 Pro Max 三星 Asus realme

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