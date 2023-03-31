人類正在退步？美國Z世代年輕人超哈「智障型手機」 原因讓人跌破眼鏡
如今人手一支智慧型手機是再普通不過的事，但在美國Z世代（指1990年代末至2010年代前期之間出生者）年輕人之間卻重新流行起被戲稱為「智障手機」的功能型手機。
全球知名通訊設備商諾基亞（Nokia）在2014年將設備服務部門賣給微軟後，高層於2016年創立HMD Global公司並持續販售如2000年代常見的功能型掀蓋手機。
明明「智障手機」早屬於過時產品，但根據外媒《CNBC》報導，HMD Global發表的功能型掀蓋手機2022年在美國的銷量逐漸增長，每月售出至少上萬支；調研機構Counterpoint Research發布數據指出，近80%手機功能性手機銷量來自中東、非洲和印度地區，但這項趨勢正在改變，這反映在功能型手機重新在美國年輕人之間變得流行起來。
功能型手機推廣人喬斯（Jose Briones）認為從美國Z世代年輕人群體可見「他們厭倦每天被手機綁架」，他們正試圖減少使用社群軟體的時間。
美國功能型手機推廣行銷公司Light及Punkt正在迎合這項美國新趨勢，Light創辦人喬（Joe Hollier）則認為功能型手機能讓人們更有意識地選擇如何使用哪方面的技術來提升生活品質。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言