快訊

熬過3月大魔王！4月普發現金入帳、有望早領薪 還有一個隱藏版小確幸

獨／火車清晨常撞牛！資深司機員曝「這原因」牛牛早起吃草

海豹被摸肚做仰臥起坐「秒現26塊腹肌」！網笑翻：健身達人深藏不露

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人類正在退步？美國Z世代年輕人超哈「智障型手機」 原因讓人跌破眼鏡

聯合新聞網／ 綜合報導
被戲稱為「智障型手機」的功能型掀蓋手機近來又在美國Z世代年輕人之間流行起來。示意圖／ingimage
被戲稱為「智障型手機」的功能型掀蓋手機近來又在美國Z世代年輕人之間流行起來。示意圖／ingimage

如今人手一支智慧型手機是再普通不過的事，但在美國Z世代（指1990年代末至2010年代前期之間出生者）年輕人之間卻重新流行起被戲稱為「智障手機」的功能型手機。

全球知名通訊設備商諾基亞（Nokia）在2014年將設備服務部門賣給微軟後，高層於2016年創立HMD Global公司並持續販售如2000年代常見的功能型掀蓋手機。

明明「智障手機」早屬於過時產品，但根據外媒《CNBC》報導，HMD Global發表的功能型掀蓋手機2022年在美國的銷量逐漸增長，每月售出至少上萬支；調研機構Counterpoint Research發布數據指出，近80%手機功能性手機銷量來自中東、非洲和印度地區，但這項趨勢正在改變，這反映在功能型手機重新在美國年輕人之間變得流行起來。

功能型手機推廣人喬斯（Jose Briones）認為從美國Z世代年輕人群體可見「他們厭倦每天被手機綁架」，他們正試圖減少使用社群軟體的時間。

美國功能型手機推廣行銷公司Light及Punkt正在迎合這項美國新趨勢，Light創辦人喬（Joe Hollier）則認為功能型手機能讓人們更有意識地選擇如何使用哪方面的技術來提升生活品質。

手機 智慧型手機 Nokia

延伸閱讀

愛嫌又愛買？大陸暢銷手機Top 10…蘋果霸榜前3 「他們的國貨」剩中低階卡位

台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結

才剛升級iOS 16.4就爆災情 果粉遇「3慘況」哭了：沒更新治百病？

衰男海底撈iPhone 13被酸「活不久」 8個月後他貼1照曝「手機生命值」驚呆了

相關新聞

愛嫌又愛買？大陸暢銷手機Top 10…蘋果霸榜前3 「他們的國貨」剩中低階卡位

日前中國大陸網友不悅「iPhone的折舊率比安卓低」，認為他們「自家國產」的華為（Huawei）可媲美蘋果（iPhone）、更贏過一般安卓（Android）。不過日前外媒曝光大陸2022年手機銷售資料顯示，iPhone霸榜前3名，大陸手機根本擠不進去，顯示網友真的「愛嫌又愛買」。

人類正在退步？美國Z世代年輕人超哈「智障型手機」 原因讓人跌破眼鏡

如今人手一支智慧型手機是再普通不過的事，但在美國Z世代年輕人之間卻重新流行起被戲稱為「智障手機」的...

台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結

「台台併」拍板定案是電信業一大進展，不只業界緊盯合併案進度，連用戶也相當關心自身權益，24日晚間正式公告合併價格降至197億元，砍價高達85億元...

衰男海底撈iPhone 13被酸「活不久」 8個月後他貼1照曝「手機生命值」驚呆了

天無絕人之路！《聯合新聞網》曾報導英國一名網友因在海邊玩槳板運動（SUP），不慎將蘋果（Apple）的iPhone 13掉到海底，最後透過iPad的「尋找（find my）」功能找回手機，但當時被網友大酸iPhone「恐活不下去」，如今8個月過去了，他向網友說明iPhone 13現在的狀況。

才剛升級iOS 16.4就爆災情 果粉遇「3慘況」哭了：沒更新治百病？

iOS 16.4正式版於台灣時間周二（28）日凌晨開放下載，不少人期待第一批「更新勇者」可以指點迷津，就目前果粉回報更新後狀況來看，例如在大家最在意的續航力問題...

蘋果iOS 16.4有1隱藏功能！一鍵整理照片釋放空間超實用

蘋果（Apple）iOS 16.4更新來了！除了新增了21個新的表情符號可以使用、為加入主畫面的網路App傳送通知，加入更多「輔助使用」 ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦