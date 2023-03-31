人類正在退步？美國Z世代年輕人超哈「智障型手機」 原因讓人跌破眼鏡

如今人手一支智慧型手機是再普通不過的事，但在美國Z世代（指1990年代末至2010年代前期之間出生者）年輕人之間卻重新流行起被戲稱為「智障手機」的功能型手機。

全球知名通訊設備商諾基亞（Nokia）在2014年將設備服務部門賣給微軟後，高層於2016年創立HMD Global公司並持續販售如2000年代常見的功能型掀蓋手機。

明明「智障手機」早屬於過時產品，但根據外媒《CNBC》報導，HMD Global發表的功能型掀蓋手機2022年在美國的銷量逐漸增長，每月售出至少上萬支；調研機構Counterpoint Research發布數據指出，近80%手機功能性手機銷量來自中東、非洲和印度地區，但這項趨勢正在改變，這反映在功能型手機重新在美國年輕人之間變得流行起來。

功能型手機推廣人喬斯（Jose Briones）認為從美國Z世代年輕人群體可見「他們厭倦每天被手機綁架」，他們正試圖減少使用社群軟體的時間。

美國功能型手機推廣行銷公司Light及Punkt正在迎合這項美國新趨勢，Light創辦人喬（Joe Hollier）則認為功能型手機能讓人們更有意識地選擇如何使用哪方面的技術來提升生活品質。

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