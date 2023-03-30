台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結

「台台併」拍板定案是電信業一大進展，不只業界緊盯合併案進度，連用戶也相當關心自身權益，24日晚間正式公告合併價格降至192億元，砍價高達85億元，引起關注。近日，有台灣之星用戶透過PTT發文分享「一封來自台灣之星的『重要通知』」讓許多老客戶直呼坐不住了！

許多台星用戶陸續收到台星「重要通知」簡訊，原PO將訊息轉貼到PTT，內容提醒用戶「台灣之星與台灣大哥大合併案已於2023/1/18獲國家通訊傳播委員會核准……接下來會有許多與合併相關的重要用戶權益資訊與優惠訊息，需要第一時間通知你，為保障你的權益，請回覆本簡訊並輸入1，同意接收台灣之星行銷訊息」。

許多台星用戶擔心自身權益是否會受「台台併」影響，因此相當糾結是否要應該簡訊提示「回覆本簡訊並輸入1」，形同同意接受台灣之星行銷訊息。

許多台灣之星用戶都收到「重要通知」簡訊。圖／取自PTT

貼文曝光後引起廣大台星用戶關注，不少人都表示收到這封簡訊，但多數人都認為「單純只是一封行銷簡訊」，「先打客服問這是不是真的吧」、「講的好像不按1就不會收到一樣」、「今天收到了，但是我不會回傳、被收簡訊費的！」、「要賺你1塊錢簡訊費吧，假設有200萬用戶就進帳200萬」、「他都可以寄給你這種簡訊了，還有什麼不能寄？」更有內行人直言，「如果是合併的權益變動他本來就有義務要告知你，需要你的同意的只有銷售活動，包裝成權益的事情實際上是行銷活動」。

值得注意的是，電信公司多會在節慶推出期間限定優惠方案吸客，台灣之星就曾於2018年祭出「雙11續約終身188+終身88吃到飽」方案，以超低月租費吸引用戶續約，幸運搶到超香優惠的用戶也自嘲是「釘子戶」，絕對不會輕易終止合約，因此也有許多用戶收到該「重要通知」訊息時，齊聲呼喊「釘子戶要團結，不要輕易被洗掉合約」、「別理它就好了，尤其釘子戶」、「不太可能比原約還好，我是不會回」、「雙11釘子戶繼續用」。

一名台灣之星用戶就向本報透露，其實台灣之星本來就會常態性發送行銷簡訊，近日他就收到台灣之星發送「續約599／5G不限速吃到飽」推銷簡訊，但他本身使用合約就比該優惠來得更實惠，所以也沒有讓他想更換合約的衝動。

一名用戶向本報透露台灣之星本來就會常態性傳送推銷優惠簡訊，但他自身合約本來就比推銷內容更優惠，所以也吸引不到他。圖／讀者提供

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