台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
「台台併」拍板定案是電信業一大進展，不只業界緊盯合併案進度，連用戶也相當關心自身權益，24日晚間正式公告合併價格降至192億元，砍價高達85億元，引起關注。近日，有台灣之星用戶透過PTT發文分享「一封來自台灣之星的『重要通知』」讓許多老客戶直呼坐不住了！
許多台星用戶陸續收到台星「重要通知」簡訊，原PO將訊息轉貼到PTT，內容提醒用戶「台灣之星與台灣大哥大合併案已於2023/1/18獲國家通訊傳播委員會核准……接下來會有許多與合併相關的重要用戶權益資訊與優惠訊息，需要第一時間通知你，為保障你的權益，請回覆本簡訊並輸入1，同意接收台灣之星行銷訊息」。
許多台星用戶擔心自身權益是否會受「台台併」影響，因此相當糾結是否要應該簡訊提示「回覆本簡訊並輸入1」，形同同意接受台灣之星行銷訊息。
貼文曝光後引起廣大台星用戶關注，不少人都表示收到這封簡訊，但多數人都認為「單純只是一封行銷簡訊」，「先打客服問這是不是真的吧」、「講的好像不按1就不會收到一樣」、「今天收到了，但是我不會回傳、被收簡訊費的！」、「要賺你1塊錢簡訊費吧，假設有200萬用戶就進帳200萬」、「他都可以寄給你這種簡訊了，還有什麼不能寄？」更有內行人直言，「如果是合併的權益變動他本來就有義務要告知你，需要你的同意的只有銷售活動，包裝成權益的事情實際上是行銷活動」。
值得注意的是，電信公司多會在節慶推出期間限定優惠方案吸客，台灣之星就曾於2018年祭出「雙11續約終身188+終身88吃到飽」方案，以超低月租費吸引用戶續約，幸運搶到超香優惠的用戶也自嘲是「釘子戶」，絕對不會輕易終止合約，因此也有許多用戶收到該「重要通知」訊息時，齊聲呼喊「釘子戶要團結，不要輕易被洗掉合約」、「別理它就好了，尤其釘子戶」、「不太可能比原約還好，我是不會回」、「雙11釘子戶繼續用」。
一名台灣之星用戶就向本報透露，其實台灣之星本來就會常態性發送行銷簡訊，近日他就收到台灣之星發送「續約599／5G不限速吃到飽」推銷簡訊，但他本身使用合約就比該優惠來得更實惠，所以也沒有讓他想更換合約的衝動。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言