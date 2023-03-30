衰男海底撈iPhone 13被酸「活不久」 8個月後他貼1照曝「手機生命值」驚呆了
天無絕人之路！《聯合新聞網》曾報導英國一名網友因在海邊玩槳板運動（SUP），不慎將蘋果（Apple）的iPhone 13掉到海底，最後透過iPad的「尋找（find my）」功能找回手機，但當時被網友大酸iPhone「恐活不下去」，如今8個月過去了，他向網友說明iPhone 13現在的狀況。
一名網友去（2022）年7月在海邊玩槳板運動（SUP），不慎將iPhone 13掉落海底，且手機已在海底5小時，他當時只能等海水退潮期間，利用iPad「尋找（find my）」功能，發現iPhone 13掉落在布萊頓海濱度假勝地附近的英吉利海峽（English Channel）裡，最後順利找回它，且該iPhone 13可開機正常使用，未有任何損壞。
不過當時不少網友雖認為他很幸運，但仍唱衰鹽水是電子產品的終極殺手，最好趁能開機時「備份手機資料」。
如今8個月過去了，該名網友再次在reddit論壇秀出自己的「掉在海底5小時」的iPhone 13照片，表示「現在的它很好」，也回憶當時撈起手機後，不少網友酸「iPhone 13無法活太久」，不過事實證明，這8個月以來，它依然活得好好的，「並且完美地工作」，引起網友熱議。
多數網友大讚蘋果太瘋狂了，笑稱iPhone可以在「惡劣的條件下生存」，可能會減少手機銷量，可能讓蘋果公司在iPhone 15推出「不防水功能的手機」，還有網友看到原Po的手機背景照開玩笑說「螢幕看起來還是滿滿的水（氣）」，也有人以自身例子表示曾不小心讓自己的iPhone 12掉進河裡30分鐘，後來升級至iPhone 14時又意外把它帶入游泳池裡游了數小時，「但它們都很好（指沒事）」。
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