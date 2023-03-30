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小米Redmi Note 12 Turbo登場！還有《哈利波特》聯名版本、採用Snapdragon 7+ Gen 2處理器

聯合新聞網／ 楊又肇

在Qualcomm宣布推出中高階定位的Snapdragon 7+ Gen 2處理器，小米稍早在中國市場宣布推出率先採用此款處理器的Redmi Note 12 Turbo，甚至推出《哈利波特》聯名版本。

Redmi Note 12 Turbo採用Full HD+解析度、120Hz畫面更新率，由天馬製作的6.67吋OLED顯示面板，處理器則率先採用Snapdragon 7+ Gen 2，搭配8GB、12GB記憶體容量，以及256GB、512GB與1TB儲存容量，電池容量則是5000mAh，支援67W有線快充。

而外觀則採用相對一般的設計，分別提供黑、藍，以及具備類似冰霜紋路的白色款式，分別搭載NFC、X軸線性馬達、雙擴音喇叭、紅外線遙控模擬，以及3.5mm耳機孔等設計。

相機部分則採用1600萬畫素視訊鏡頭，主相機分別採用6400萬畫素的光學防震廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭。

至於此次推出的《哈利波特》聯名版本，則是在背蓋設計導入霍格華茲學院校徽，並且在右下角加入主角哈利波特的守護神馴鹿，其他更包含金探子、飛天掃帚、分類帽，以及九又四分之三月台等元素。

哈利波特的眼鏡，以及其額頭上的閃電疤痕則是融入相機模組，在其他配件部分則包含以九又四分之三月台的退卡針、入學通知書、皮紋保護套、主題貼紙等設計。

目前Redmi Note 12 Turbo僅先在中國市場推出，建議售價為人民幣1999元起跳，而《哈利波特》聯名版本則搭載12GB記憶體與256GB儲存容量，建議售價為人民幣2399元。

此外，配合推出《哈利波特》聯名版本，小米也配合推出同樣以《哈利波特》聯名設計的Redmi Buds 4耳機，同樣加入諸多《哈利波特》主題元素，建議售價則是人民幣399元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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