聯想業務轉型 不再發展Legion品牌電競手機
日前有消息指稱聯想內部已經取消Legion品牌電競手機發展，而聯想在後續聲明也證實此事。
聯想表示，此調整是為了進行業務轉型，並且將遊戲應用更廣泛整合至旗下產品，強調未來將持續推動遊戲應用體驗。
而若沒意外的話，聯想未來手機業務將會更聚焦在Motorola品牌，同時今年以ThinkPhone產品跨入商用手機市場，顯然也是為了尋求全新發展機會。
在聯想確定退出電競手機產品發展之後，目前市場就只剩下華碩旗下ROG Phone，以及中興旗下Nubia所推出的紅魔手機。至於更早在市場推出電競手機的黑鯊，目前則是因為小米與騰訊之間未能達成合作，似乎已經不再市場推行產品。
雖然先前各家業者認為電競手機可藉由持續蓬勃發展的手機遊戲市場分得利潤，但事實卻是多數手機遊戲依然會針對主流手機硬體效能作調整，即便像是《原神》可以藉由手機效能提高遊戲體驗，畢竟只是少數情況，加上更多數的遊戲市場還是聚焦在輕鬆遊玩類型，使得電競手機真正能吃到紅利有限，因此像是三星、Sony等主流品牌都未特別推出電競手機產品，僅在手機內增加針對遊戲強化功能設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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