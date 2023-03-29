想自救手機續航力都用這招？偷偷告訴你「黃色電池」才不是救星…
手機續航力是許多用戶最在意的性能，蘋果（Apple）替iPhone設計電量低於20%時顯示「黃色電池」以提示目前處於「低耗電」模式，在此模式下雖然可以減少不必要耗電，但處於低耗電模式可能會為用戶帶來更多不便。
iPhone低耗電模式是透過節能手段來達到減少耗電的目的，用戶通常會在當電量低於20%時發現系統自動啟動低耗電模式，而iPhone再充電回到電量80%或更高時將自動關閉。
不少人為了盡量減少手機耗電量、增加使用時間，會在電量恢復後「手動再開啟低耗電模式」；不過，你知道啟用低耗電模式反而會讓設備無法正常運作嗎？英媒《太陽報》整理出「低耗電模式影響iPhone」的幾項功能，包含iPhone 12機型以上的5G功能（視訊除外）、亮度顯示、螢幕自動鎖定、螢幕更新率、動畫效果、自動備份iCloud照片、自動下載、自動更新電子郵件、背景程式更新等功能，意即當iPhone啟用低耗電模式時，上述功能將停止運作。
iPhone使用黃色圖標警示即是為了告知用戶，處於低耗電模式之下，該設備會無法正常運作；《太陽報》也提醒若不需使用低耗電模式則關閉它，並建議若用戶發現手機電量異常消耗時，可以透過檢查設置→電池頁面查看是否有應用程式消耗多電量。
當然，在電池續航力部分，用戶也不可排除因電池老舊導致的健康度下降（通常低於80%大約需要使用2年時間）問題，用戶可以考慮更換電池零件來提升續航力。
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