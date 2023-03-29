陸網友不悅「蘋果iPhone折舊率低」：我們華為這款才更保值

《聯合新聞網》曾報導，安卓（Android）的折舊率下降速度是蘋果（Apple）iPhone的2倍，並列出4關鍵證明「iPhone真的有價值」，不過該議題引起中國大陸網友微微不滿，列出數據顯示能和蘋果旗鼓相當的「就屬華為（Huawei）了」。

安卓手機每年都以旗海戰術搶攻市場，但在二手手機市場似乎不如蘋果。《快科技》報導，「iPhone折舊率僅為安卓一半」的話題登上微博熱搜，引起部份中國大陸網友不滿，認為雖然「蘋果手機的保值率確實高」，但安卓也不是省油的燈，「能跟蘋果保值率媲美的國產（中國）手機也就屬華為了，尤其是華為Mate 40 Pro系列。」

2020年推出的華為Mate 40 Pro 5G的8+128GB版本定價為6499人民幣（約台幣2萬3740元），網友稱「用了1年多，現在還可以賣3500人民幣（約台幣1萬5478元），和iPhone有得一拼。」也提到華為Mate 40 Pro二手價仍不錯的原因在於晶片使用「華為麒麟9000」系列，但該晶片早已停產，因此手機連帶有「物以稀為貴」的因素在裡面。

有網友表示，自己的華為Mate 40 Pro 5G用了一年多，現在還可以賣3500人民幣（約台幣1萬5478元），「和iPhone有得一拼。」（翻攝自快科技）

但也有網友華為的手機真的沒有想像中的保值，大酸「以後華為的手機可以當傳家寶，蘋果那科技垃圾怎麼和愛國機比。」、「那你們賣（華為手機）呀，自己開個價格自己high的玩意兒。」、「明顯是有價沒市那種。」還是認為蘋果iPhone在二手市場真的比較有價值。

華為Mate 40 Pro 5G。（翻攝自華為官網）

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