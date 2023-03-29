他曝日本iPhone 14 Pro Max超殺價格「買回台發大財」 網點2關鍵狂酸別肖想

不少產品可能因各國定價或是匯差因素，會吸引台灣人出國「撿便宜」。一名網友意圖想從日本帶數支蘋果（Apple）的iPhone回來台灣賣，詢問網友是否可以賺大錢，被眾人吐槽「有賺頭商人早回來轉賣了」。

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版發文表示，自己將要去日本遊玩，上次在當地購買iPhone回台自用，知道日本iPhone是抓地點來開關拍照聲，「台灣完全沒有拍照聲，但在英國卻有拍照聲。」表示這次想買3台最頂規的iPhone 14 Pro Max 1TB，台灣定價為5萬6400元，日本定價為239800日圓（含稅），退稅後再換算成台幣（0.23）下，239800 x 0.9 x 0.23等於只要4萬9639元台幣。

蘋果iPhone 14 Pro系列在全球相當熱賣。（圖／翻攝自蘋果官網）

他認為台灣與日本的iPhone 14 Pro Max 1TB價差近7千元，認為相當划算，「便宜個4千元有搞頭吧，一台（可以）賺三千元。」詢問網友「日本買iPhone回來賣有賺頭嗎」引起熱議，不少網友以看好戲身份直呼「賺翻了」、「財富自由就在眼前」、「有賺頭商人早回來轉賣了，會淪到你來發想。」也有網友建議「勸你先跟買家收好訂金再囤」、「跟官網比價你就輸了，你要比的是非官方通路。」

另外也有網友提到，日本蘋果直營店已不能退稅，「現在開始管制，價格也要提高了。」認為最大問題是iPhone並未像iPad一樣是「全球保固」，「上次我請我朋友從美國帶回哀鳳，主機板出了問題，台灣沒法修，建議真的別買水貨。」並請他反向思考：「你（若是客人），會省這小錢買水貨？」

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