蘋果賣高價位iPhone怎打入平民市場？資深用戶無奈吐真言：是安卓漲太兇

蘋果（Apple）與安卓大廠推出各系列主打產品，也都圈粉各自擁護者，其中iPhone普遍被認為「價格太高」最容易引戰，但至今iPhone成為全球市占率最高的智慧型手機品牌，這不禁令人好奇iPhone何以打入平民市場？

果粉們讚許iPhone「好用又耐操」，不少人一用就是好幾年捨不得換，但其走高價位路線也是最常被安卓粉詬病之處，不少安卓粉認為安卓手機也有講求CP值夠高的絕佳選擇，不必買到「貴桑桑的iPhone」。

如今蘋果主打的iPhone產品創造極高品牌價值，得以從競爭對手中脫穎而出，至今成為全球市占率最高的品牌，但一名網友就好奇詢問「iPhone打入平民市場的原因？」他認為以前拿iPhone會說是有錢人，到現在人手一支iPhone變得沒什麼稀奇，「iPhone繼續走高價位路線，安卓也是低階機繼續賣」，何以iPhone可以打入平民市場？

不少資深果粉出面回應，「發現一支蘋果壽命可以抵安卓機好幾支以後，36期分下去一天才30元當然買得起」、「發現安卓價格越接近蘋果，更新（速度）卻很遙遠的時候」、「SE很便宜啊，二手的SE根本CP值封頂」、「還不是Android越做越爛，買iPhone還比較省」，更有人狠酸「是因為信仰」、「台灣啥沒有，盤子絕對不缺」。

不過，對於原PO所提「安卓低階機繼續賣」，許多人頻搖頭直呼「安卓才不低階！」、「安卓漲太兇，以前安卓會有些CP神機，現在安卓旗艦機比iPhone還貴，連小米都漲到3萬多」、「便宜安卓不好用，貴的價格又差不多，二手便宜機子也不少，入門用一陣子就被綁住了」。

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